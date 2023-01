Las sorprendentes declaraciones de Juanes sobre Pablo Escobar

El famoso cantante e intérprete Juanes, el pasado 8 de enero, una entrevista con Yordi Rosado a través de YouTube, narró algunos angustiantes momentos que vivió cuando era tan solo un adolescente por el accionar delictivo del Cartel de Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar.

Según su testimonio, lo que presenció en esa época “fue un momento oscuro y duro en mi vida que me marcará para siempre”.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez confesó que la primera vez que sintió la muerte cerca fue en 1990 en la Masacre de Oporto, un atentado que acabó con la vida de 23 personas al interior de un bar en Medellín. Juanes aseguró que pretendía entrar al lugar, pero que por alguna razón no se le permitió.

“Era una discoteca de chicos jóvenes donde yo fui con mis amigos del colegio. Íbamos a entrar y no pudimos por alguna razón, no recuerdo cuál. Nos fuimos a otro sitio y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo y nos dijo que nos fuéramos porque al lado se había dado una masacre”.

Adicionalmente, contó que uno de sus hermanos estuvo en el momento en el que detonó una bomba en ‘La Macarena’.

“Era como estar intentando sobrevivir todo el tiempo. Era miedoso, horrible. A mí lo que más me impactó en ese momento fue todo lo que les pasó a mis hermanos. Cuando ocurrió la bomba en la plaza de toros en la Macarena, uno de mis hermanos estaba ahí. No le pasó nada afortunadamente, pero estuvo ahí”.

“Un golpe muy teso, muy duro”

El intérprete de La Camisa Negra confesó que en ese mismo atentado murió un amigo cercano a que él le daba clases de guitarra.

“A la mañana siguiente un amigo me dice que él estaba ahí. Camilo era de mi colegio, yo le daba clases de guitarra. Yo llamé a la casa de él y me dijeron que no estaba, que lo habían matado. Eso fue para mi muy teso, un golpe muy duro”, añadió.