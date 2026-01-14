Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?

Ryan Castro se ha tomado nuevamente las tendencias en redes sociales, pues un gran número de artistas compartieron sentidas imágenes en honor al artista que se encuentra celebrando su cumpleaños número 32 años.

Sin embargo, su mensaje de agradecimiento no solo dejó en evidencia detalles de la celebración que llevó a cabo, sino también los países y fechas de la próxima gira por Latinoamérica con la que promete seguir posicionándose como uno de los artistas más representativos del dancehall.

Ryan Castro celebra su cumpleaños

El intérprete de ‘Sanka’ se tomó sus redes sociales al compartir un sentido carrusel de fotografías en donde dio a conocer detalles de su celebración de cumpleaños y algunas de las actividades que desarrolló durante el día.

Así mismo, dejó ver algunos de los encuentros más especiales en donde se resaltó el especial mensaje de J Balvin, quien se ha convertido en uno de los aliados más cercanos del artista.

No obstante, el cantante también hizo oficial el listado de los próximo países que visitará con su gira ‘Sendé’ en donde cientos de fanáticos manifestaron su asombro al ver que la única fecha en Colombia ya se encuentra agotada. Estos son los países en los que el antioqueño se presentará: Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú y Chile.

“Gracias a toda la gente que me está felicitando en mi cumple, gracias por el respeto y por los buenos deseos, me siento feliz con todo el amor que recibo, gracias y mil gracias por todo, 2026 va a ser un año de bendición, que dios nos dé salud del resto nosotros nos encargamos”, manifestó.

Hijo de J Balvin celebra cumpleaños de Ryan Castro

Así mismo, el cantante compartió un sentido clip en el que se observa a Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, cantando y expresándole un sentido mensaje a quien considera como su tío.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de internautas manifestaron su asombro ante la amplia relación que el pequeño ha sostenido con el menor.