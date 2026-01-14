CANAL RCN
Tendencias

Ryan Castro celebra su cumpleaños con inédita sorpresa para sus fanáticos: ¿de qué se trata?

El cantante sorprendió a sus fanáticos tras compartir una inédita sorpresa para sus más fieles seguidores.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ryan Castro se ha tomado nuevamente las tendencias en redes sociales, pues un gran número de artistas compartieron sentidas imágenes en honor al artista que se encuentra celebrando su cumpleaños número 32 años.

Sin embargo, su mensaje de agradecimiento no solo dejó en evidencia detalles de la celebración que llevó a cabo, sino también los países y fechas de la próxima gira por Latinoamérica con la que promete seguir posicionándose como uno de los artistas más representativos del dancehall.

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez
RELACIONADO

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez

Ryan Castro celebra su cumpleaños

El intérprete de ‘Sanka’ se tomó sus redes sociales al compartir un sentido carrusel de fotografías en donde dio a conocer detalles de su celebración de cumpleaños y algunas de las actividades que desarrolló durante el día.

Así mismo, dejó ver algunos de los encuentros más especiales en donde se resaltó el especial mensaje de J Balvin, quien se ha convertido en uno de los aliados más cercanos del artista.

No obstante, el cantante también hizo oficial el listado de los próximo países que visitará con su gira ‘Sendé’ en donde cientos de fanáticos manifestaron su asombro al ver que la única fecha en Colombia ya se encuentra agotada. Estos son los países en los que el antioqueño se presentará: Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú y Chile.

“Gracias a toda la gente que me está felicitando en mi cumple, gracias por el respeto y por los buenos deseos, me siento feliz con todo el amor que recibo, gracias y mil gracias por todo, 2026 va a ser un año de bendición, que dios nos dé salud del resto nosotros nos encargamos”, manifestó.

El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia
RELACIONADO

El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia

Hijo de J Balvin celebra cumpleaños de Ryan Castro

Así mismo, el cantante compartió un sentido clip en el que se observa a Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, cantando y expresándole un sentido mensaje a quien considera como su tío.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de internautas manifestaron su asombro ante la amplia relación que el pequeño ha sostenido con el menor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Sentido homenaje: artistas compusieron una canción en honor a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia

Yeison Jiménez

El gran gesto que tendrá Luis Alfonso con trabajadores de Yeison Jiménez: así lo anunció

Otras Noticias

Irán

Trump dice que tomará medidas si Irán inicia ejecuciones de manifestantes

En medio del repudio por la violencia desmedida en Irán, varias ejecuciones de manifestantes fueron suspendidas. Trump había advertido con tomar medidas si se realizaban.

Asesinatos en Colombia

Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo

El doble crimen ocurrió en una vivienda del municipio de Bolívar, en el sur de Cauca.

Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

Inflación

Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?