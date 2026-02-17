JEP deberá diferenciar entre paramilitares y agentes del Estado en el estudio de sus casos: Corte Constitucional

La Corte Constitucional decidió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debe establecer claramente las diferenciaciones entre paramilitares y agentes del Estado.

Esto, en respuesta a una demanda interpuesta por exmilitares que alegaban que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, no debería ser juzgado por la justicia especial.

Aunque la Corte no se pronunció de fondo, sí volvió a mencionar la inviabilidad jurídica del concepto “bisagra”, creado por la JEP para analizar el sometimiento de Mancuso y que lo vinculó a la Fuerza Pública funcionalmente.

Mecanismos de articulación entre Justicia y Paz y la JEP

Para el alto tribunal, Justicia y Paz y la JEP deben crear mecanismos que permitan diferenciar a los paramilitares de los agentes del Estado, un tema que ha generado fuertes discordias para los militares y exmilitares procesados por la justicia transicional.

Finalmente, la Corte indicó que ambos tribunales de justicia transicional deben encontrar un mecanismo de articulación efectivo que tenga como objetivo el esclarecimiento de la verdad.

¿Qué pasará con la inclusión de Mancuso a la JEP?

Si bien la Corte se pronunció sobre la necesidad de una colaboración armónica entre los tribunales de Justicia y Paz y la JEP, se abstuvo de emitir un concepto de fondo sobre la constitucionalidad de la competencia asumida por la JEP en el caso de Mancuso.

El debate se remonta a 2023, cuando la JEP decidió estudiar la situación del exjefe de las AUC, abriendo la polémica por el alcance de sus acciones.

De allí nació el concepto de "sujeto bisagra", el cual le fue otrogado a Mancuso tras determinar que sostuvo relaciones cercanas con integrantes de la Fuerza Pública para alianzas que terminaron en acciones contra la población civil.

Esta decisión también provocó un choque entre Justicia y Paz y la JEP. La primera, creada tras el proceso de desmovilización de los paramilitares en 2006, y la segunda como resultado del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.