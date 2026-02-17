Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

El reverendo Jesse Jackson, una de las figuras más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, murió este 17 de febrero a los 84 años, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial.

El histórico activista afroestadounidense fue reconocido por su papel determinante en la ampliación del espacio político y social para las comunidades afroamericanas durante más de cinco décadas.

¿Quién era Jesse Jackson?

Compañero de lucha de Martin Luther King en la década de 1960, Jackson se consolidó como un pastor bautista y orador destacado que contribuyó a derribar barreras raciales en la política estadounidense.

Su liderazgo fue fundamental en el fortalecimiento del movimiento por la igualdad racial, la justicia social y la representación política de los afroestadounidenses.

En su mensaje público, la familia destacó que su “inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas”, e invitó a honrar su memoria continuando la lucha por los valores que defendió durante toda su vida.

Aunque no se precisó la causa de su fallecimiento, Jackson anunció en 2017 que padecía la enfermedad de Parkinson. De acuerdo con reportes de prensa, en noviembre había sido hospitalizado en observación por otra enfermedad neurodegenerativa, lo que había generado preocupación sobre su estado de salud.

De líder de derechos civiles a referente político nacional

Antes de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca en 2009, Jesse Jackson había sido el afroestadounidense más destacado en aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Intentó en dos ocasiones obtener la nominación del Partido Demócrata durante la década de 1980, marcando un precedente en la política nacional y ampliando el debate sobre la representación racial en las altas esferas del poder.

Su incursión en la arena electoral no solo consolidó su perfil político, sino que reforzó la visibilidad de las demandas de igualdad dentro del sistema democrático estadounidense. Su figura fue clave en el proceso de apertura política que, años después, permitiría la elección del primer presidente afroestadounidense.

Organizaciones, diplomacia y lucha internacional

En 1971 fundó PUSH (Gente Unida para Salvar la Humanidad), una organización dedicada a promover la equidad y el desarrollo social. Posteriormente, en los años 80, creó la Coalición Nacional Arcoíris, centrada en la construcción de alianzas multiculturales y la defensa de la justicia social. Ambas organizaciones se fusionaron en 1996, consolidando una plataforma amplia de activismo y acción comunitaria.

Jackson también desempeñó un papel activo en la política internacional. Abogó por el fin del apartheid en Sudáfrica y, durante la administración de Bill Clinton, fue nombrado emisario especial a África en los años 90.

Asimismo, participó en negociaciones para la liberación de rehenes y prisioneros estadounidenses en países como Siria, Irak y Serbia, consolidando su perfil como mediador y enviado especial en escenarios complejos.