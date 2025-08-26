CANAL RCN
¡Se destapó todo! Jessi Uribe revela la verdad sobre su ruptura con Sandra Barrios

El cantante bumangués abrió su corazón al hablar de los motivos que lo llevaron a terminar su primer matrimonio.

Jessi Uribe
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:11 p. m.
El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe volvió a ser tendencia en redes sociales tras sincerarse sobre los motivos que lo llevaron a terminar su matrimonio con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos.

En una entrevista concedida al pódcast 'Primero que todo y antes que nada', el artista habló sin reservas de una de las etapas más difíciles de su vida, mientras celebra el futuro nacimiento de su primera hija junto a Paola Jara.

El difícil final de su relación con Sandra Barrios

Jessi Uribe recordó cómo, en medio de su crecimiento artístico, soñaba con regalarle una casa a su familia. Sin embargo, al cumplir ese sueño, recibió una respuesta inesperada por parte de su entonces esposa. Según relató, cuando le entregó las llaves a Sandra Barrios, ella le dijo: "Usted ya no está aquí, váyase a donde lo están esperando".

El cantante confesó que, pese a las terapias y los intentos por rescatar su matrimonio, entendió que ya no había marcha atrás. Su mente estaba en otra parte, y aunque todavía no tenía una relación con Paola Jara, reconoció que no era capaz de sacarla de sus pensamientos.

Yo agaché la cabeza y me metí a la casa, llamé a una mujer (Paola Jara) y le dije, 'no soy capaz de sacarte de mi cabeza’, la verdad prefiero irme porque no quiero hacerle daño y sin tener nada con ella.

Finalmente, el artista comentó que una de sus canciones, la compuso pensando en ese momento que vivió junto a su exesposa.

Paola Jara y Jessi Uribe, una historia de amor con obstáculos

Pese a los señalamientos de infidelidad que circularon en su momento, Jessi Uribe aclaró que el vínculo con Paola Jara se consolidó después de la separación. La relación, que en un inicio fue objeto de cuestionamientos mediáticos.

La reciente revelación de que Paola Jara y Jessi Uribe esperan a su primera hija emocionó a sus seguidores y colegas de la música, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación. Lejos de las críticas del pasado, los cantantes viven ahora una etapa plena y llena de ilusión.

