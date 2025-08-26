¡Choque de emociones en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este es el participante que quedó eliminado

Este 26 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Los participantes que estuvieron presentes y tuvieron que cocinar durante esta jornada fueron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Valeria Aguilar, Patricias Grisales, Julián Zuluaga y Carolina Sabino.

Mientras tanto, el resto de participantes, a excepción de Nicolás Montero y Luis Fernando Hoyos, que estuvieron ausentes de la cocina, permanecieron brindándoles apoyo y consejos a cada uno de sus compañeros.

Sin embargo, finalmente, Nicolás De Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch tuvieron que tomar decisiones e informar cuál era el nuevo participante eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Así fue el reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025

En esta ocasión, los tres chefs les informaron a los participantes que tenían que cocinar con GHEE y que el objetivo era que realizaran preparaciones inspiradas en diferentes países.

Además, les dejaron claro que el reto iba a durar 60 minutos y que la despensa iba a estar abierta en todo momento.

Tras esas indicaciones, David Sanín, que tuvo pin de inmunidad en la última semana, fue el encargado de decidir con qué GHEE tenía que cocinar cada uno de los participantes.

De esa manera, a Julián y Carolina se le asignó el original, a Valentina el mexicano, a Patricia el de ajo, a Valeria el que es con albahaca y a Violeta el que es con orégano.

Esta vez, a diferencia de los retos de eliminación anteriores, hubo más de un plato que tuvo observaciones considerables. No obstante, finalmente, los chefs determinaron cuál fue el que tuvo más errores.

Este fue el nuevo participante que quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025

En la noche de este 26 de agosto de 2025, el participante que quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025 fue Julián Zuluaga.

Los jurados, luego de probar todas las preparaciones en el atril, coincidieron con que el emplatado de Julián no era bueno y, además, su pollo no estaba bien sazonado.

Sin embargo, tras el veredicto, Julián Zuluaga agradeció por la oportunidad, aseguró que MasterChef Celebrity Colombia 2025 ha sido una de las experiencias más agradables de su vida y exaltó a sus compañeros por la calidad humana que siempre han demostrado.