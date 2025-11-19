Juliana impacta al cantar junto al músico agredido en el metro de Nueva York

Las redes sociales viralizaron rápidamente un video en el que se observa la agresión que un músico colombiano recibió, mientras se encontraba tocando el acordeón en el metro de Nueva York.

Ante la contundencia de las imágenes, cientos de internautas se despacharon en contra del sujeto que propinó la contundente patada hacia los instrumentos y artefactos con los que el artista se encontraba trabajando.

Juliana canta con músico agredido en Nueva York

En una reciente oportunidad, la cantante Juliana se tomó su cuenta oficial de TikTok para referirse al incidente ocurrido con el músico Alejandro Portela. Por esto, y al encontrarse en Nueva York con objetivos laborales, la bogotana no dudó en dirigirse al metro de esta ciudad para encontrarse con el hombre y entonar una de sus canciones más emblemáticas.

Fue de esta manera como en el segundo clip se observa a Portela, quien por medio de su acordeón interpreta la canción ‘La colombiana’ y se une a la mujer para dar un pequeño concierto gratuito en dicho recinto.

Por supuesto, en esta oportunidad, el público no dudó en ovacionar la presentación de ambos artistas, quienes elevaron la bandera tricolor, portaron el típico sombrero volteado y animaron a los ciudadanos a bailar con los ritmos típicos del país.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes ya que miles de internautas resaltaron el gran gesto de la artista al exaltar su humildad y talento que no dudó en compartir con el músico.

Así mismo, se enalteció la representación de los colombianos ante el público internacional, pues algunos internautas manifestaron haber sido víctimas de malos tratos por parte de ciudadanos extranjeros.

Músico agredido en Nueva York

El video, difundido en el perfil oficial del músico Alejandro Portela, en TikTok, tomó gran revuelo ya que actualmente posee más de tres millones de likes y más de cuarenta mil comentarios por parte de internautas que condenaron la violencia generada por el ciudadano que protagonizó el ataque.

No obstante, algunos usuarios manifestaron que dichos espacios públicos no son aptos para realizar este tipo de actividades musicales, pues los artistas se exponen a este tipo de tratos por parte de los usuarios que no "toleran" la música de otros países.