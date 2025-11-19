J Balvin se toma el metro de Medellín y aparece regalando flores: ¿cómo lo recibieron?

José Álvaro Osorio, más conocido por su nombre artístico como J Balvin, volvió a sorprender a sus fieles fanáticos ya que, en esta oportunidad, apareció en su ciudad natal para protagonizar un importante evento en su carrera profesional.

J Balvin aparece en metro de Medellín

El intérprete de ‘Morado’ se encuentra a vísperas de ofrecer su esperado concierto en su ciudad natal por lo que miles de personas se juntarán para llenar el Atanasio Girardot en una sola voz y entonar sus más famosas canciones.

Su festival “Made in Medellín, Ciudad Primavera”, que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, se ha convertido en toda una celebración desde ya, pues distintas zonas de la ciudad se han vestido con los colores representativos del show del paisa para darle la bienvenida a uno de los conciertos más prometedores de la llamada “capital del reggaetón” en Colombia.

Por esto, el cantante no dudó en aparecer en el metro de su ciudad para sorprender a sus fanáticos, mientras regalaba flores amarillas con las que adornaba el cabello de las mujeres del lugar.

Esto haría parte de su amplia estrategia de marketing con la que también expuso la más reciente edición a la que se unió con una reconocida marca de ropa, bolsos y accesorios para lanzar su propia colección, inspirada en este importante evento.

Las imágenes de la importante pasarela se registraron en Bello, Antioquia, en donde el evento contó con la participación de una gran cantidad de supermodelos en donde se exaltó la presencia de Valentina Castro, la primera modelo colombiana en desfilar en la icónica pasarela de Victoria’s Secret junto a Karol G.

Las prendas brillaron por sus colores pasteles, sus texturas y el volumen con el que cada una de estas contaba. Dicha colección tiene el objetivo de rendirle un homenaje a Medellín por lo que varias de las piezas resaltan por los sutiles adornos dentro de los cuales se encuentran las auténticas flores representativas de la región.

J Balvin dedica sentido mensaje a Ryan Castro

Por otro lado, el intérprete de ‘Loco contigo’ ha sorprendido por su cercanía a Ryan Castro con quien no solo comparte algunas colaboraciones, sino que también sostienen una reconocida amistad entre ellos y sus familias.

De esta manera, la más reciente presentación del “cantante del ghetto” en Estados Unidos se convirtió en la mejor oportunidad para que Balvin le pudiera dedicar un sentido mensaje en el que expresó su gran admiración por el trabajo y la personalidad de su colega, quien actualmente se ha consolidado como uno de los artistas más representativos e importantes del género urbano.

“Mi hermano @ryancastro… qué orgullo verte romperla en Nueva York. Más allá del éxito y de los números, lo que realmente me alegra es ver cómo sigues creciendo sin perder tus valores. La familia primero, ese amor y esa base que nos sostiene y nos recuerda quiénes somos”, expresó Osorio.