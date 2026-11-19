Una preocupante denuncia ha encendido las alarmas entre los seguidores del reconocido youtuber Julio Profe, quien, en horas recientes, tomó sus redes sociales para revelar las causas detrás de su ausencia en redes sociales y extender una petición a su comunidad de seguidores.

Su mensaje ya ha causado preocupación entre su amplia fanaticada, quienes rechazaron lo sucedido y dieron a conocer su respaldo ante la situación que el licenciado se encuentra atravesando.

¿Qué le pasó a Julio Profe?

Según la más reciente publicación del hombre, en su cuenta oficial de Instagram, tanto él como su familia se encuentran atravesando por una situación de hostigamiento y amenazas que han afectado de manera significativa su paz y tranquilidad.

Pese a que explicó que las autoridades ya se encuentran al tanto de la situación, el youtuber aseguró que por ahora no puede dar nuevos detalles sobre el caso. Finalmente, agradeció la comprensión de sus seguidores y solicitó oraciones por parte de sus fanáticos.

“Ya pusimos las denuncias ante las autoridades y, por respeto al proceso, por ahora no puedo dar nombres ni detalles. Solamente les pido su comprensión y sus oraciones. En cuanto pueda, les contaré más. Gracias por estar siempre ahí”, aseguró el hombre.

Pese a que no se conoce más información sobre el caso, el creador de contenido expresó su rechazo frente a una situación particular que, al parecer, podría estar relacionada con la situación que se encuentra viviendo junto a su familia.

“Gracias por sus palabras de apoyo. Cero tolerancia con la violencia de género”, se lee en su historia de Instagram.

Fanáticos apoyan a Julio Profe

La situación ya ha generado amplias reacciones por parte de distintos internautas, quienes manifestaron su respaldo y apoyo al profesor. Figuras como Luisito Comunica también dieron a conocer su respaldo al dar like a la publicación.

“Latinoamérica completa está con usted, todo mi apoyo mi querido Julio, usted me salvó mis materias de matemáticas y yo a usted lo protejo con mi vida, un abrazo solidario querido profe”, son algunos de los comentarios.