El cantante colombiano Blessd respondió a los cuestionamientos sobre su gestión en otros equipos de fútbol, luego de concretar su llegada como uno de los nuevos propietarios del Deportivo Pereira. El artista defendió sus proyectos deportivos y aseguró que los resultados hacen parte de un proceso.

La discusión comenzó en redes sociales, donde un usuario puso en duda su capacidad para manejar clubes y escribió: “Lo pone a descender como el que tiene en Europa”. Blessd no dejó pasar el comentario y contestó: “Jaja, ya ascendió. El primer año no nos dejaron trabajar, pero ahí vamos y el otro está líder en España. Todo es un proceso”.

La respuesta se conoció después de que se confirmara la negociación para la llegada del artista y del empresario Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, a la propiedad del equipo risaraldense.

¿Qué dijo Blessd sobre sus otros equipos de fútbol?

El cantante defendió los resultados de sus inversiones fuera de Colombia. En octubre de 2024, Blessd y Dímelo Jara anunciaron la adquisición del Vendsyssel FF, conjunto del fútbol danés.

Posteriormente, en agosto de 2025, el artista se vinculó como inversionista y embajador de la Unión Balompédica Conquense, equipo español.

Las dos experiencias fueron precisamente el punto de partida de las críticas que recibió tras conocerse su llegada al Deportivo Pereira. Frente a los cuestionamientos, Blessd insistió en que los proyectos deportivos necesitan tiempo y respondió que uno de los equipos ya consiguió el ascenso y el otro marcha líder en España.

¿Qué retos enfrentan Blessd y los nuevos dueños del Pereira?

La llegada de los nuevos inversionistas representa un desafío importante para el conjunto matecaña. El club atraviesa una situación económica compleja y, desde enero de 2026, se encuentra en un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades.

La negociación con Álvaro López, máximo accionista del Deportivo Pereira, avanzó con la formalización de documentos en una notaría de la ciudad. En el proceso también estuvo presente Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional.

Más allá de la expectativa que genera la presencia de una figura reconocida de la música urbana, la nueva administración tendrá que atender las obligaciones financieras, los compromisos laborales y las restricciones deportivas que afectan a la institución.

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La respuesta de Blessd deja clara su postura frente a las críticas. Ahora, el principal examen estará en Pereira, donde los resultados deportivos y la recuperación económica serán determinantes para medir el alcance de este nuevo proyecto.