Continúan los señalamientos contra la representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, por acreditar títulos falsos a su hoja de vida.

Horas después de que se conociera que la congresista habría falsificado su título profesional como ingeniera de minas de la Universidad Nacional de Colombia y lo confirmara el secretario general de la institución, Édgar Cortés, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa se pronunció a través de un comunicado en el que sostiene que la representante Estrada no culminó sus estudios de educación media en el plantel.

"Se declara la absoluta falsedad e ilegalidad del diploma y acta de grado que la mencionada ciudadana exhibe a su nombre documentos que no corresponden a los archivos de esta institución", afirma la institución.

La representante Estrada habría cursado hasta grado octavo

Además de su título de pregrado presuntamente falso, la congresista presentó un diploma que certifica su título de Bachiller Media Técnica con fecha del 25 de noviembre de 2017, con especialidad en Comercio, en este colegio ubicado en Caramanta, Antioquia.

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De acuerdo con el comunicado, el colegio revisó los libros curriculares y encontró que para el año 2017, la representante Estrada cursaba el grado octavo en calidad de repitente.

Investigaciones por falsedad en documento y suplantación

La institución educativa aseguró que procedió con la notificación formal ante las autoridades competentes y la Gobernación de Antioquia para que se adelanten las respectivas investigaciones por los delitos de falsedad de documento y suplantación.