Don Omar regresará a Colombia para presentarse en solitario después de casi 10 años en el marco de su gira mundial 'The Last King World Tour'; Bogotá, Medellín y Cali recibirán a la leyenda del reggaetón en noviembre de 2027 y este jueves 19 de noviembre, casi con un año de anterioridad, inició la preventa de boletería.

El 4 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá, el 5 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 7 de noviembre en el estadio de Envigado fueron las fechas y escenarios elegidos para la presentación de Don Omar.

Actualmente, 'El Rey' se encuentra realizando las presentaciones correspondientes al tour en Estados Unidos, que se extenderán hasta marzo de 2027, incluyendo ciudades de Canadá; en junio y julio del mismo año, aprovechará el verano europeo para presentarse en ciudades como Madrid, París y Londres, entre otras.

Más de 100 mil personas en fila virtual para ver a Don Omar en Bogotá

Este jueves 19 de noviembre, los fans de Don Omar tuvieron la oportunidad para adquirir las primeras entradas para el esperado concierto y no decepcionaron: aproximadamente 100 mil personas estuvieron en la fila de espera para comprar las boletas en su fase de preventa con tarjetas de uno de los bancos nacionales.

De igual forma, la preventa para Medellín y Cali también registró una gran cantidad de personas en los primeros minutos y el cantante confirmó a través de sus redes sociales que las tres ciudades ya hicieron sold out.

Algunos fanáticos manifestaron su inconformidad por la forma en que se manejó la venta de boletería y la poca información que se brindó acerca de las fases de venta para la presentación en Bogotá.

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Don Omar debió cancelar shows en Estados Unidos por su estado de salud

A raíz de una fuerte infección respiratoria, Don Omar debió cancelar sus presentaciones en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, programadas para el 10, 11 y 13 de noviembre, respectivamente; el puertorriqueño se disculpó con los fanáticos que ya habían adquirido sus entradas y expresó que espera poder reprogramar las fechas lo más pronto posible.