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"Será el próximo presidente": vidente sorprendió con predicción sobre las elecciones y el nuevo mandato en Colombia

¿Habría segunda vuelta? Descubra el análisis de la reconocida vidente.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
04:23 p. m.
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Uno de los temas más conversados en Colombia continúa siendo las elecciones presidenciales 2026.

Los 14 candidatos que se medirán en la primera vuelta ya están definidos y están concentrados en explicar sus propuestas antes de que los colombianos tengan que salir a las urnas durante el 31 de mayo de 2026.

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Además, próximamente iniciarán los debates para que los ciudadanos puedan ir definiendo sus posturas.

Durante esta época electoral, Alexandra Vidente Mundial, la reconocida astróloga que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, ha revelado quién podría ser el ganador.

Además, en los últimos días afirmó que la victoria sería en primera vuelta y dio algunos detalles de cómo sería su mandato.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Cómo le iría al nuevo presidente de Colombia? Esto predijo Alexandra Vidente Mundial

En las últimas semanas, Alexandra Vidente Mundial ha visualizado a Iván Cepeda como próximo presidente de Colombia.

"La etapa de Petro va a terminar, pero Cepeda va a ser su sucesor y va a ser un avance para Colombia impresionante", manifestó.

"Cepeda va a jugar un papel muy importante. Es más joven, tiene ideales espectaculares para Colombia y va a llegar a donde tiene que llegar. Estoy 100% segura de que él será el próximo presidente y no me cabe duda de que ganará en la primera vuelta. Yo le veo su aura y le va a ir muy bien. Va a superar a Petro", agregó.

Sus declaraciones se pueden escuchar aquí:

¿Qué han manifestado otras videntes sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

En sus últimos análisis, Daniel Daza, el reconocido vidente colombiano, ha coincidido con Alexandra y ha pronosticado a Iván Cepeda como nuevo presidente de Colombia.

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Sin embargo, Mhoni Vidente, una de las astrólogas que más credibilidad tiene a nivel mundial, ha manifestado que ganará un candidato de 'derecha' en una jornada electoral muy reñida.

 

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