Preocupación en las redes sociales por Karina García: apareció llorando y escribió un sentido mensaje

Karina García, la participante que creó una gran cantidad de contenido en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y recibió un multitudinario apoyo de sus seguidores, se mostró afectada en las últimas horas.

El pasado 27 de agosto, la modelo paisa mostró en un video que ya le entregó la moto que prometió a una de sus seguidoras.

"Una sonrisa de ella para mí lo es todo, esta Nmax ya tiene dueña. Ella es Beatriz, te felicito bebé", escribió Karina García en la publicación.

Además, en su cuenta de X, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló que ella misma fue la que tuvo que editar el video. Sin embargo, en un principio, habría recibido un par de comentarios malintencionados que le dolieron.

En medio de esa coyuntura, la modelo paisa subió una historia llorando y preocupó a sus seguidores. ¿Qué fue lo que dijo?

En imagen: Karina García se mostró afectada en sus redes sociales

Luego de subir el video de la entrega de la moto a una de sus seguidoras, Karina García se tomó una foto en la que reveló que estaba llorando porque algo no había salido como ella quería.

"Terminé llorando porque a veces no todo sale como uno se lo espera, pero lo importante son las intenciones que tienes en tu corazón", escribió Karina García.

"Lo importante es que Beatriz fue muy feliz", complementó en otra historia en la que reposteó el video de la entrega de la moto.

Por lo tanto, la gran mayoría de sus seguidores les brindaron ánimo diciendo que lo que importaba era el mensaje, que todo había salido muy bien y que se sentían orgullosos de su contenido.

¿Cuál fue el mensaje que envió Karina García tras mostrarse afectada en las redes sociales?

En el tweet de X en el que Karina García dejó claro que ella había editado el video, no solo le dedicó unas palabras a la gente que la apoya, sino que también a los que la han criticado.

Su mensaje fue el siguiente: