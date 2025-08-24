Karina García contó la verdad sobre su distanciamiento y separación con Andrés Altafulla: "quería contarles"

Karina García y Andrés Altafulla iniciaron una relación en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y estuvieron muchos días juntos después de que se acabó la competencia.

Sin embargo, durante las últimas semanas habían dejado de compartir fotos y videos juntos y sus seguidores comenzaron a rumorar que habían terminado.

No obstante, la modelo y el cantante ya aclararon que siguen juntos y, de hecho, en las últimas horas se reencontraron y les explicaron a sus internautas cuál fue la razón de su distanciamiento.

¿Qué fue lo que dijeron? ¿En algún momento tuvieron un problema de pareja? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García, sin filtros, explicó por qué estuvo separada de Andrés Altafulla

Mediante un video, Karina García les mostró a sus seguidores que se encontraba con Andrés Altafulla y decidió hablar del porqué no habían estado juntos en el último tiempo. Además, también reveló que hubo un momento en el que sí tuvieron un malentendido.

"Ustedes estaban desesperados porque se imaginaron un montón de cosas y yo los entiendo. Hay miles de preguntas sobre que si habíamos terminado, pero nunca lo hemos hecho", comenzó afirmando Karina García.

"Hemos tenido un montón de trabajo, él estaba en una ciudad y yo en otra, pero cuando ustedes nos vieron juntos en Bogotá sí tuvimos un pequeño malentendido que se solucionó. Yo quiero ser sincera, pero obviamente hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad. Hubo un percance y hace rato quería hacer este 'live' para explicar que nos alejamos de las redes porque hubo un malentendido, pero afortunadamente ya se solucionó", concluyó.

Andrés Altafulla ha manifestado que siente una conexión genuina con Karina García

En los últimos días, en medio de los rumores de una presunta ruptura con Karina García, Andrés Altafulla también decidió romper el silencio y aseguró que está viviendo un amor muy lindo con la modelo.

De hecho, aseguró que una de las cosas que más le gustan es que siente que se complementan y que juntos tienen las mismas ganas de cumplir sueños y proyectarse.