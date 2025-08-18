Todos quedaron sorprendidos: Andrés Altafulla, en pleno concierto, dejó bien claro si terminó con Karina García

La relación de Andrés Altafulla y Karina García ha sido uno de los temas más sonados en el último tiempo.

Desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, los exparticipantes comenzaron a pasar una gran cantidad de tiempo juntos y dejaron bien claro que estaban viviendo una linda historia de amor.

Sin embargo, durante las últimas semanas, no volvieron a compartir fotos ni videos juntos en las redes sociales y los seguidores iniciaron a rumorar que habían terminado.

En medio de esa coyuntura, Andrés Altafulla realizó un concierto durante las últimas horas y, antes de cantar una de sus canciones más sonadas en la actualidad, despejó las dudas sobre si terminó o no con Karina García.

Cabe aclarar que, durante esa acción que llevó a cabo Andrés Altafulla, todos los asistentes quedaron totalmente sorprendidos debido a que no esperaban que pasara algo así.

Este fue el sorpresivo acto que realizó Andrés Altafulla en un concierto y en el que confirmó si terminó o no con Karina García

En uno de sus últimos conciertos, Andrés Altafulla sacó su celular y manifestó que, aunque pensó en no hacerlo, iba a llamar a una persona muy importante para ver si le contestaba.

De esa manera comenzó a marcarle por videollamada a Karina García y todos los asistentes al show musical corearon multitudinariamente el nombre de la modelo paisa.

Unos segundos después, la modelo contestó sonriente y Andrés Altafulla volteó el celular para mostrarles a sus fanáticos quién era la protagonista de su llamada.

Fue así como, después de que el cantante pidió una bulla para Karina García, se dispuso a cantar 'Un coleto como yo', la canción que le dedicó y en la que la modelo aparece en el video.

Y, por último, antes de colgar, le mandó un beso desde la distancia y le expresó que la amaba mucho.

Tras ese acto, quedó claro que Andrés Altafulla y Karina García siguen felices en una relación y que su supuesta ruptura solo fue una cuestión de rumores de redes sociales.

¿Por qué Karina García y Andrés Altafulla han estado alejados durante los últimos días?

Apenas comenzaron los rumores de una ruptura entre Karina García y Andrés Altafulla, el periodista Santiago Vargas, de Buen Día Colombia, indicó que la relación continuaba y explicó la razón por la que no estaban apareciendo juntos en las redes sociales.

Fue así como se conoció que ambos están atendiendo proyectos personales en distintas ciudades del país, pero que pronto volverán a disfrutar de momentos a la par.