Karina García habló sin filtros sobre su relación amorosa con Blessd: lo que nadie sabía de su historia

La modelo antioqueña y participante de La Casa de los Famosos Colombia, Karina García, sorprendió al revelar detalles de su relación amorosa con el cantante de reguetón Blessd.

En una conversación sincera con la 'Toxi Costeña', la influenciadora compartió lo que significaron esos años a su lado y cómo, a pesar de las emociones intensas, decidió seguir adelante.

Karina García no dudó en calificar su romance como una experiencia marcada por sentimientos profundos y momentos de incertidumbre.

"Duré tres años ahí y fueron muy intensos, demasiado. Eso es un enredo ni el hijue***", confesó. La modelo explicó que, aunque el artista tenía una relación con la influenciadora La Suprema, siempre que estuvieron juntos él se encontraba soltero.

Según contó, el vínculo entre ambos se caracterizó por la inestabilidad. "Él terminaba con ella y estaba conmigo. Yo me tragué demasiado de él y lo volvía a recibir porque estaba muy enamorada. Cuando uno está feliz dice muchas cosas y a mí también me decía ‘te amo’", aseguró.

A pesar de los momentos difíciles, la influenciadora admitió que su conexión con Blessd la ayudó a superar situaciones complicadas en su vida.

Esa relación me hizo sufrir mucho, pero él me hacía volver a reír y olvidarme de cosas fuertes. Me sentía sola y vacía, y en él encontré un refugio, expresó.