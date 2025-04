El primer coqueteo de Altafulla a Karina García: ¿nacerá un nuevo amor en La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos Colombia sigue sorprendiendo a sus seguidores, y esta vez, fue Andrés Altafulla quien acaparó la atención con su primer coqueteo a Karina García, una de las participantes del programa.

Desde su llegada al show, Altafulla ha dejado claro que su estilo directo y desinhibido podría generar conflictos o, en su caso, posibles romances con las participantes.

En una conversación, Andrés no dudó en demostrar su atracción por la modelo antioqueña, diciéndole con tranquilidad: "dime que me amas".

La respuesta de Karina fue una risa nerviosa, pero eso no disuadió al cantante, quien continuó expresando su simpatía, sugiriendo apodos como “mi amor”, “negrita” y “chiqui”.

Altafulla, conocido por su espontaneidad, también compartió que su tipo de mujer es aquella con carácter y feminidad, describiendo a Karina como una mujer con esas cualidades.

La modelo, por su parte, le preguntó si prefería a las mujeres altas, y fue aquí donde Andrés aprovechó para coquetear aún más.

Me gustan las mujeres que son femeninas, empoderadas, pero que también sepan ser damas. No me atraen las que se creen como caballeros, afirmó el cantante.