Karina García lanzó pulla contra Andrés Altafulla: “Fue planeado para sacarme”

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia ya es tema de conversación en todas las redes sociales ya que la dinámica de los poderes ocasionó que el juego diera un giro diferente y alterara los planes de varios participantes.

La conversación ha aumentado en el internet, pues el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?’ permitió que Karina García no solo diera su opinión sobre lo ocurrido, sino que también recordó cómo fue vivir la actividad de los poderes en su temporada.

¿Qué dijo Karina García sobre Andrés Altafulla?

La modelo antioqueña se ha convertido en una de las panelistas del programa que se encarga de hacer un análisis sobre las jugadas más polémicas de la competencia. No obstante, el más reciente uso de poderes llevó a la mujer a recordar cómo vivió dicho instante cuando tuvo la oportunidad de jugar en el 2025.

Según su testimonio, el poder de salvación que Andrés Altafulla no utilizó en su debido momento fue considerado por García como una estrategia para poder sacarla de la competencia.

“Para mí, ese poder de salvación que él utilizó fue planeado para sacarme del juego. Eso es un análisis que yo hago después de mucho tiempo (…) por qué no me salvó la semana siguiente y yo no se lo exigí”, explicó la mujer.

Por supuesto, sus declaraciones ya han abierto un serio debate entre los internautas, quienes manifestaron que la determinación del hombre jugó en contra de la modelo ya que esta tuvo que abandonar la competencia días después.

Otras opiniones manifestaron que la mujer le había “exigido” a su compañero la salvación. Esto pudo generar descontento en el barranquillero, quien incluso llegó a expresar que estaba siendo “manipulado” por parte suya.

Las declaraciones abrieron nuevamente un debate en el que se discutieron las razones por las que su relación pudo llegar a tener punto final y el objetivo de Karina con su comentario tras un año de lo ocurrido en el reality.

Karina García anuncia sorpresa para sus fans

Por otro lado, la antioqueña ha llenado de intriga a sus seguidores ya que, en las horas más recientes, publicó una campaña de expectativa con la que generó cientos de especulaciones sobre su participación en un nuevo reality show.

Aunque no ha revelado mayor información sobre el asunto, algunos fanáticos suyos manifestaron su interés por ver nuevamente a la paisa en las pantallas de la televisión nacional.