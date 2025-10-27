CANAL RCN
Así fue la efusiva llegada de Karina García a su nuevo país tras dejar Colombia

La creadora de contenido expresó su entusiasmo por formar parte de este nuevo proyecto televisivo.

Karina García en República Dominicana
Foto Canal RCN - Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
03:56 p. m.
En el día de ayer, 26 de octubre, se confirmó la participación de Karina García para un nuevo reality en República Dominicana.

Así fue la llegada de Karina García a República Dominicana

La creadora de contenido dejó Colombia para llegar a un nuevo destino. A través de sus redes sociales, quedó registrado el momento en el que Karina llega a República Dominicana con mucha emoción e ilusión, junto con su mánager y equipo de trabajo.

"Hola República Dominicana", comentó la creadora de contenido.

 

¿Cuál es el nuevo reality en el que va a participar Karina García?

Se trata del nuevo reality “La mansión de Luinny”, un proyecto que promete dar mucho de qué hablar. La influenciadora confirmó con entusiasmo que esta es una nueva oportunidad en su carrera, una ilusión que llega cargada de desafíos, pero también con la meta clara de ganarse el cariño del público dominicano.

Cabe recordar que Yina Calderón también hará parte de este nuevo formato. Ambas ya coincidieron anteriormente en La casa de los famosos Colombia, donde su amistad terminó en medio de tensiones y desacuerdos. Ahora, los seguidores se preguntan si en esta nueva etapa decidirán reconciliarse o convertirse en rivales dentro del programa.

En redes sociales, muchos fanáticos han expresado su emoción por ver a dos colombianas destacarse en un reality internacional. Incluso, algunos esperan que vuelvan a ser amigas, aunque hasta el momento eso es incierto. Por su parte, Yina Calderón ya confirmó su llegada a República Dominicana, lista para comenzar esta nueva aventura televisiva.

