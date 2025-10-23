CANAL RCN
¿Westcol tendrá una relación con Karina García? Respondió sin filtros

Westcol, en su última transmisión en vivo, aclaró si existe alguna posibilidad de que él y Karina García sean pareja. ¿Qué dijo?

Foto: @westcol en Instagram y Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
05:45 p. m.
Westcol, el reconocido streamer colombiano que organizó Stream Fighters, el evento de boxeo amateur en el que se enfrentaron varios creadores de contenido, entregó sus primeras declaraciones de la cuarta edición en la noche del 22 de octubre.

El paisa aseguró que el evento realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá fue un éxito y que logró que toda Colombia estuviera conectada con él.

Además, indicó que lo que hizo Yina Calderón no le parece inteligente, pero que no la va a demandar e, incluso, evitará mencionarla.

Sin embargo, en su última transmisión, Westcol no solo habló de lo ocurrido en Stream Fighters 4, sino que también permitió que sus seguidores realizaran preguntas y, tras un cuestionamiento relacionado con Karina García, aclaró si existe alguna posibilidad de que tengan un vínculo amoroso.

¿Cuál fue la respuesta de Westcol? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Westcol aseguró que no tendría una relación con Karina García: ¿por qué?

Luego de que uno de los seguidores le preguntó a Westcol que si él tendría una relación amorosa con Karina García, el streamer dijo que no y explicó el porqué.

"Primero, no me metería con Karina porque ella es mi pana. Segundo, yo tengo 24 años y ella ya tiene como treinta y pico", comenzó manifestando Westcol.

"La gente está pensando cosas, pero a Karina yo la quiero mucho y siempre ha sido mi pana. Yo he visto muchas cosas de ella, es una persona hermosa, una mujer, una guerrera y la realidad es que cualquier hombre quisiera estar con ella, pero fuimos cercanos en varias ocasiones y nos hicimos amigos", agregó Westcol.

¿Westcol volvería con alguna de sus exparejas?

Tras responder la pregunta relacionada con Karina García, a Westcol también le mencionaron que si volvería con alguna de sus exparejas y su respuesta también fue negativa.

El principal argumento del streamer fue que ha conocido a personas increíbles que no están relacionadas con el mundo digital y que quiere seguir por ese camino.

 

