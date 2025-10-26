¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

En la noche de este 26 de octubre, los seguidores de Karina García quedaron en shock debido a que la modelo paisa confirmó su participación en un reality en el que también estará Yina Calderón.

Se trata de 'La Mansión de Luinny', que se llevará a cabo en República Dominicana y se estrenará el próximo 30 de octubre de 2025.

La participación de Yina Calderón se confirmó el 19 de octubre, después de su polémico abandono en la pelea contra Andrea Valdiri, en Stream Fighters.

Además, este 26 de octubre, a través de las redes sociales oficiales de 'La Mansión de Luinny', se informó que habría un anuncio que revolucionaría todo y, finalmente, se reveló que Karina García aceptó el reto de unirse.

Yina Calderón y Karina García iniciaron siendo amigas en La Casa de los Famosos Colombia 2025, pero, después de unos meses de convivencia, su relación se fracturó al máximo e, incluso, llegaron a encararse.

Además, su vínculo no ha mejorado en el mundo exterior y, por lo tanto, varios internautas creen que los roces podrían ser constantes en 'La Mansión de Luinny'.

Así fue como Karina García confirmó que estará en 'La Mansión de Luinny', el reality en el que también estará Yina Calderón

Karina García subió a su cuenta de Instagram un video en el que recordó que varios internautas le pidieron poder verla 24/7.

En consecuencia, les informó que ya había encontrado la solución y que estaría en República Dominicana durante los próximos días.

"La más chimba de Medallón en RD. ¿Estamos ready para vernos?", escribió Karina García en la descripción del post.

"Paren todo. Una estrella de Colombia acaba de entrar a 'La Mansión de Luinny. Bienvenida, Karina García, reina del brillo, la actitud y el espectáculo", escribió Luinny Corporan en sus redes sociales.

Yina Calderón ya había palpitado el ingreso de Karina García a 'La Mansión de Luinny': ¿qué dijo?

En un video, Yina Calderón aseguró que pasó los números de Melissa Gate, Karina García y 'La Toxi Costeña' y que, por lo tanto, tenía claro que alguna de ellos podría estar en el reality de República Dominicana.

"Yo di buenas referencias. Les dije que eran buenas, que funcionaban, que están pegadas en Colombia, pero yo no sé a cuál traerán. Esto se va a poner bueno y yo la voy a dar todo. Ustedes saben que yo soy traicionerita, villana y mala", dijo Yina Calderón.