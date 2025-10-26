CANAL RCN
Tendencias

¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

Tras las disputas en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García y Yina Calderón se reencontrarán nuevamente. ¿Qué pasará?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
10:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este 26 de octubre, los seguidores de Karina García quedaron en shock debido a que la modelo paisa confirmó su participación en un reality en el que también estará Yina Calderón.

Se trata de 'La Mansión de Luinny', que se llevará a cabo en República Dominicana y se estrenará el próximo 30 de octubre de 2025.

¿Westcol tendrá una relación con Karina García? Respondió sin filtros
RELACIONADO

¿Westcol tendrá una relación con Karina García? Respondió sin filtros

La participación de Yina Calderón se confirmó el 19 de octubre, después de su polémico abandono en la pelea contra Andrea Valdiri, en Stream Fighters.

Además, este 26 de octubre, a través de las redes sociales oficiales de 'La Mansión de Luinny', se informó que habría un anuncio que revolucionaría todo y, finalmente, se reveló que Karina García aceptó el reto de unirse.

Yina Calderón y Karina García iniciaron siendo amigas en La Casa de los Famosos Colombia 2025, pero, después de unos meses de convivencia, su relación se fracturó al máximo e, incluso, llegaron a encararse.

Además, su vínculo no ha mejorado en el mundo exterior y, por lo tanto, varios internautas creen que los roces podrían ser constantes en 'La Mansión de Luinny'.

Así fue como Karina García confirmó que estará en 'La Mansión de Luinny', el reality en el que también estará Yina Calderón

Karina García subió a su cuenta de Instagram un video en el que recordó que varios internautas le pidieron poder verla 24/7.

En consecuencia, les informó que ya había encontrado la solución y que estaría en República Dominicana durante los próximos días.

"La más chimba de Medallón en RD. ¿Estamos ready para vernos?", escribió Karina García en la descripción del post.

"Paren todo. Una estrella de Colombia acaba de entrar a 'La Mansión de Luinny. Bienvenida, Karina García, reina del brillo, la actitud y el espectáculo", escribió Luinny Corporan en sus redes sociales.

Yina Calderón ya había palpitado el ingreso de Karina García a 'La Mansión de Luinny': ¿qué dijo?

En un video, Yina Calderón aseguró que pasó los números de Melissa Gate, Karina García y 'La Toxi Costeña' y que, por lo tanto, tenía claro que alguna de ellos podría estar en el reality de República Dominicana.

Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García
RELACIONADO

Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García

"Yo di buenas referencias. Les dije que eran buenas, que funcionaban, que están pegadas en Colombia, pero yo no sé a cuál traerán. Esto se va a poner bueno y yo la voy a dar todo. Ustedes saben que yo soy traicionerita, villana y mala", dijo Yina Calderón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Video viral: mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven

Tecnología

Esta plataforma de streaming dice adiós: Magis TV se despide de los dispositivos

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta es el primer participante de La casa de los famosos Colombia 2026

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Sigue la tensión! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de Nacional vs. DIM

A falta de tres fechas para que termine el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II 2025, la tabla sigue moviéndose. Estos son los detalles.

Ejército Nacional

La Armada de Colombia abre convocatoria para jóvenes: requisitos, fechas y beneficios del servicio militar

La Armada de Colombia abrió convocatoria para jóvenes entre 18 y 24 años que deseen prestar el servicio militar.

Automovilismo

El verdadero costo de financiar un vehículo: esto es lo que pocos calculan antes de comprar

Donald Trump

Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones