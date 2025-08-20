"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, participará en octubre en Stream Fighters, el evento que es organizado por Westcol y en el que varios famosos se subirán a un ring de boxeo.

La rival de la modelo será Karely Ruiz, la reconocida influencer mexicana. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la fecha cada vez se aproxima más, ambas famosas ya están intensificando sus entrenamientos.

El último fin de semana se llevó a cabo un evento de boxeo en el que precisamente participó Westcol. Se trató del Supernova Strikers, que se desarrolló en el Palacio de los Deportes de México.

Fue así como Karely Ruiz, con la intención de ir perfeccionando la técnica, lo siguió, reaccionó a las peleas y emitió una fuerte advertencia contra Karina García. ¿Cuál fue?

Esta fue la contundente advertencia que Karely Ruiz emitió contra Karina García, su contrincante en Stream Fighters

En las últimas horas, Karely Ruiz indicó que todavía se encuentra nerviosa por la pelea de boxeo, pero también aseguró que lo entregará todo dentro del ring.

"¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Oigan, viendo las peleas sentí muchos nervios porque la mía es en dos meses. Mi mayor miedo es que me abucheen porque la contrincante es colombiana y el público es de allá. Me encantaría verlos y que fueran a apoyarme, por favor mexicanos", inició diciendo Karely Ruiz en un video.

"Pero no importa porque yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y a darle. Como dicen: 'el que mucho habla, poco hace', pero ustedes han visto que mis entrenamientos están muy pesados y estos dos meses vienen con todo, me está entrenando el mejor y no los voy a defraudar", concluyó.

Sus declaraciones completas se pueden ver en el siguiente video:

¿Qué ha dicho Karina García acerca de la pelea en Stream Fighters?

Desde que se confirmó la pelea de boxeo, Karina García también ha reconocido que tiene miedo porque nunca ha participado en un evento similar, pero que entregará lo mejor de sí.

Es así como se encuentra entrenando a diario y siendo aconsejada por entrenadores de primer nivel.