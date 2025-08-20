CANAL RCN
Tendencias

"Voy a ir a arrancar extensiones": Karina García recibió fuerte advertencia en las últimas horas

Karely Ruiz, la contrincante de Karina García en Stream Fighters, comenzó a palpitar la pelea con unas declaraciones 'picantes'. Vea el video.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
11:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, participará en octubre en Stream Fighters, el evento que es organizado por Westcol y en el que varios famosos se subirán a un ring de boxeo.

La rival de la modelo será Karely Ruiz, la reconocida influencer mexicana. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la fecha cada vez se aproxima más, ambas famosas ya están intensificando sus entrenamientos.

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?
RELACIONADO

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

El último fin de semana se llevó a cabo un evento de boxeo en el que precisamente participó Westcol. Se trató del Supernova Strikers, que se desarrolló en el Palacio de los Deportes de México.

Fue así como Karely Ruiz, con la intención de ir perfeccionando la técnica, lo siguió, reaccionó a las peleas y emitió una fuerte advertencia contra Karina García. ¿Cuál fue?

Esta fue la contundente advertencia que Karely Ruiz emitió contra Karina García, su contrincante en Stream Fighters

En las últimas horas, Karely Ruiz indicó que todavía se encuentra nerviosa por la pelea de boxeo, pero también aseguró que lo entregará todo dentro del ring.

"¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Oigan, viendo las peleas sentí muchos nervios porque la mía es en dos meses. Mi mayor miedo es que me abucheen porque la contrincante es colombiana y el público es de allá. Me encantaría verlos y que fueran a apoyarme, por favor mexicanos", inició diciendo Karely Ruiz en un video.

"Pero no importa porque yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y a darle. Como dicen: 'el que mucho habla, poco hace', pero ustedes han visto que mis entrenamientos están muy pesados y estos dos meses vienen con todo, me está entrenando el mejor y no los voy a defraudar", concluyó.

Sus declaraciones completas se pueden ver en el siguiente video:

¿Qué ha dicho Karina García acerca de la pelea en Stream Fighters?

Desde que se confirmó la pelea de boxeo, Karina García también ha reconocido que tiene miedo porque nunca ha participado en un evento similar, pero que entregará lo mejor de sí.

Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García
RELACIONADO

Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García

Es así como se encuentra entrenando a diario y siendo aconsejada por entrenadores de primer nivel.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Hija de Karina García habló y reveló la verdad de la relación de su mamá con Altafulla: ¿llegaron a terminar?

La casa de los famosos

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se hizo cirugía en el rostro: su cambio fue notable

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Otras Noticias

Ucrania

Viral: mercenarios colombianos fueron humillados por soldados del Ejército de Ucrania

En redes sociales se viralizó un video de hace varios años que revela el trato de los altos mandos ucranianos con los colombianos que sirven a ese país.

Turismo

Dan a conocer fecha oficial en la que reabrirán importante aeropuerto en Colombia: viajeros atentos

Las obras de refacción ya están completas hasta en un 70%.

Cundinamarca

Últimas noticias de Valeria Afanador: sube la recompensa a $70 millones por su paradero

Millonarios

David González se juega su continuidad en Millonarios este miércoles: hora y TV

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal