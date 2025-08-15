Totalmente impensado: Yina Calderón envió un mensaje apoyando a Karina García

Yina Calderón, la reconocida DJ, coincidió en La Casa de los Famosos Colombia 2025 con Karina García, la modelo paisa, y al principio tuvieron una amistad muy cercana.

Sin embargo, a medida que el reality fue avanzando, su relación se fue deteriorando y, finalmente, terminaron teniendo múltiples enfrentamientos.

De hecho, Karina García llegó a manifestar que iba a evaluar la posibilidad de tomar acciones legales contra Yina Calderón, pero el tema no pasó a mayores.

En octubre del 2024, Yina Calderón y Karina García volverán a coincidir en un nuevo evento. Se trata de Stream Fighters, las peleas de boxeo entre famosos que son organizadas por Westcol.

En aquella oportunidad, Yina Calderón peleará contra Andrea Valdiri, mientras que Karina García contra Karely, la creadora de contenido mexicana.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que ese evento ya se está acercando, Yina Calderón sorprendió a todos en las últimas horas al manifestar que le gustaría que Karina García ganara por el hecho de ser colombiana.

Y es que, debido a que su relación de amistad quedó totalmente rota en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2025, casi ningún seguidor tenía esa declaración en sus planes.

Este fue el mensaje en el que Yina Calderón apoyó a Karina García

"¿Karina o Karely? No, ojalá gane Colombia, si me entiendes. Siento que ahorita Karely tiene mejor técnica, he estado viendo los entrenamientos de las dos y toca hacerlo con técnica. Karina lanza puños por lanzar y eso no porque van a ver la técnica o si no cualquiera podría ir a boxear", inició afirmando Yina Calderón.

"Si le mete técnica, Karina es una mujer que yo me he dado cuenta de que en La Casa de los Famosos se enfocaba en la competencia y la daba. Sea como sea, independientemente de que no sea mi amiga, ella la daba y entonces puede dar una sorpresa", añadió.

Yina Calderón ya había hablado positivamente de Karina García después de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Desde que se acabó La Casa de los Famosos Colombia 2025, Yina Calderón ha realizado un par de celebraciones en su casa y en una de ellas se acordó de sus excompañeros en el reality.

Esa vez, la DJ habló de Karina García y manifestó que aunque su amistad se había acabado, esperaba que le fuera muy bien en cada uno de sus proyectos.