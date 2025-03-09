CANAL RCN
Tendencias

Karina García reveló cuánto dinero que le envía a su mamá al mes: es una millonada para arriendo

La influencer antioqueña sorprendió al revelar cuánto le envía mensualmente a su madre para cubrir sus costos en el extranjero.

Karina García
FOTO: Karina García - redes sociales

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
01:49 p. m.
Karina García volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una conversación íntima con su madre, quien actualmente vive en Estados Unidos. Durante una transmisión en vivo, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia dejó en evidencia el elevado costo que afronta su mamá para poder sostenerse en ese país.

La llamada telefónica dejó claro que la mamá de Karina García paga un arriendo de 2.300 dólares mensuales, lo que equivale a más de 9 millones de pesos colombianos. La cifra sorprendió tanto a la audiencia como a la misma creadora de contenido, quien no dudó en reafirmar su compromiso de seguir apoyando económicamente a su familia.

¿Cuánto aporta Karina García a su mamá para el arriendo?

Durante la conversación, la madre de Karina expresó su preocupación por el incremento en el valor de la renta, pues se trataba de una suma difícil de asumir con sus propios ingresos. Ante la situación, la influencer respondió de manera inmediata y le aseguró que no debía angustiarse, ya que ella asumiría el aumento.

En total, la creadora de contenido paisa confirmó que mensualmente le envía 1.300 dólares a su mamá. Es decir, más de 5 millones de pesos colombianos, cifra que cubre la mitad del arriendo y, además, el reciente incremento de 300 dólares que sufrió el alquiler. “Mami, no te preocupes, yo te doy esos 300 que subieron”, afirmó Karina durante el en vivo.

La reacción de su madre y el impacto entre los seguidores

La madre de Karina García, visiblemente aliviada, le agradeció con palabras llenas de cariño: “Ay, tan bella. Mi Dios le pague, mi amor”. A lo que la influencer respondió que mientras ella estuviera bien, todos en su entorno también lo estarían. Este gesto fue destacado por cientos de internautas, quienes la calificaron como una hija ejemplar por su compromiso y solidaridad.

Sin embargo, la revelación no estuvo exenta de críticas. Mientras algunos seguidores resaltaron la generosidad de la modelo, otros cuestionaron la necesidad de hacer pública una conversación tan personal, insinuando que podía interpretarse como una manera de presumir su capacidad económica.

