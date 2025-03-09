Karina García preocupa al mostrar fotografías de sus manos: ¿tenía heridas?

Los internautas han estado al tanto sobre la vida de Karina García, quien ha logrado obtener una gran popularidad después de su participación en La Casa de los Famosos Colombia.

Por esto, su vida se ha convertido en objeto de interés por parte de miles de usuarios, quienes han cuestionado detalles de su vida sentimental, familiar y laboral.

Karina García muestra heridas en sus manos

La modelo antioqueña suele compartir distintos detalles de su día a día por lo que, en una reciente oportunidad, las historias de su Instagram se convirtieron en el escenario ideal para dejar ver algunas lesiones en sus manos.

Ante la preocupación que la instantánea generó, la mujer asoció dichas lesiones con los extremos entrenamientos a los que se ha sometido para poder obtener un buen rendimiento en su próxima pelea en el evento ‘Stream Fighters’. No obstante, algunos internautas expresaron que la mujer no estaría cuidando, de manera adecuada, sus nudillos.

Aunque sus manos se ven claramente lesionadas, pues en algunas partes su piel se observan comprometidas, la mujer manifestó que dichos esfuerzos “valdrán la pena” ya que consideró que posee gran desconocimiento con respecto a dicho deporte.

Sin embargo, algunos internautas manifestaron que la contrincante de la antioqueña posee más experiencia en boxeo por lo que anticiparon una derrota en la que, de no prepararse, García podría obtener una derrota en el popular evento.

Karina García revela cuánto dinero le da a su madre

Por otro lado, la antioqueña sorprendió a sus fanáticos al sincerarse y revelar la verdadera suma de dinero que le envía a su madre para sus diferentes gastos mensuales.

Según las declaraciones de la mujer, su madre actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos por lo que debe enviarle una suma de dinero que se aproxima a los 2.300 dólares mensuales.

Aunque la madre de la famosa dejó saber su preocupación por el aumento en el costo, la modelo manifestó su interés por ayudarle a su madre con los gastos necesarios para poder asumir el costo de vida que posee en el extranjero.