Karina García le revisó el celular a Andrés Altafulla en vivo y terminó molesta: todo quedó en VIDEO

Durante los últimos días, Karina García y Andrés Altafulla, los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, han permanecido juntos y creado una gran cantidad de contenido en las redes sociales.

Por lo tanto, el fin de semana realizaron un 'live' junto a Isabella Vargas, la hija de Karina García, y hubo un momento en el que, aparentemente, la modelo le revisó el celular a Andrés Altafulla.

En medio de la revisión, todo parece indicar que la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 encontró algo que no le gustó y que el cantante trató de quitarle su celular para defenderse.

De esa manera, una vez Andrés Altafulla volvió a tener el celular en sus manos, Karina García se levantó del sofá en el que se encontraban y se fue del 'live'. ¿Qué dijo el cantante en ese momento?

Este fue el momento en el que Andrés Altafulla reveló que Karina García se encontraba brava tras revisar su celular

Apenas Karina García se fue del 'live', Andrés Altafulla e Isabella Vargas, la hija de la modelo, comenzaron a llamarla al celular para que volviera.

Pero, a pesar de que el celular sonó varias veces, Karina García decidió no responder y Andrés Altafulla comenzó a decirles a sus seguidores que se dieran cuenta de la paciencia que le tocaba tener.

"A mí me toca duro. Dios mío, oren por mí y por mi salud", comenzó manifestando Andrés Altafulla.

Además, posteriormente, Karina García retornó al lugar en el que se estaba realizando el 'live' y, aparentemente, se molestó más porque Andrés Altafulla y su hija dijeron que ella estaba brava.

El momento exacto en el que, al parecer, Karina García le revisó el celular a Andrés Altafulla, fue el siguiente:

¿Karina García se ha pronunciado tras este presunto desacuerdo con Andrés Altafulla?

Hasta el momento, Karina García no ha hablado específicamente de lo que pasó en el 'live' con Andrés Altafulla.

Sin embargo, todo parece indicar que solucionaron cualquier tipo de malentendido debido a que la modelo ha seguido publicando fotos junto a él y sus hijos.