Karina reacciona a la petición de su hijo para tener otro bebé: “¿Con quién lo voy a tener?”

La modelo antioqueña ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al compartir detalles inéditos sobre su vida personal, su familia, su relación y su trabajo después de participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, son varias las dudas que se han generado en torno a la relación que posee con Andrés Altafulla, quien también ha tenido la oportunidad de romper el silencio sobre dicha relación.

Karina García reacciona a la petición de su hijo

La modelo suele enternecer las redes sociales al compartir algunos momentos en compañía de su hijo menor Valentino, quien también sorprende a sus propios seguidores con sus inocentes ocurrencias y su inteligencia. En una nueva oportunidad, la mujer decidió grabarse con el menor mientras sostenían una conversación.

No obstante, el pequeño hizo una petición que sorprendió a la mujer ya que manifestó su interés por tener un nuevo hermano hombre. Por supuesto, las palabras del menor sorprendieron a su madre, quien no dudó en manifestar su angustia ya que le dio a conocer que poseer otro bebé requiere de grandes esfuerzos y un padre.

Las palabras de la mujer generaron incertidumbre entre los internautas, pues García hizo especial énfasis en la importancia de tener un hombre que se convierta en el padre del que sería su nuevo hijo. Por esto, los fanáticos aseguraron que dichas declaraciones podrían dejar en evidencia un presunto distanciamiento entre la antioqueña con el barranquillero.

Hijo tengo que esperar que la cigüeña venga y se demora mucho… un bebé necesita un papá. La cigüeña está lejos y hay que programarla, explicó la mujer.

Ante sus comentarios, el pequeño Valentino decidió dar una solución a su madre ya que, ante sus objeciones por la aparente falta de un padre, el menor explicó que Altafulla podría convertirse en el papá de su futuro hermano.

Karina García regala una motocicleta a fanática

Por otro lado, la antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al compartir la experiencia detrás de la entrega de la motocicleta que decidió regalarle a una de sus más fieles fanáticas.

De esta manera, miles de fanáticos exaltaron la humildad, gentileza y amabilidad de García al obsequiarle a la mujer prendas nuevas, un día lleno de regalos y su esperada motocicleta.