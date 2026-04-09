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“Está suave”: Karina García opinó sobre la polémica entre Alejandro Estrada y Eidevin López

La modelo antioqueña no solo opinó de la polémica entre los dos famosos, sino que también reveló a sus candidatos para ganar la temporada.

Foto: Canal RCN
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Noticias RCN

abril 09 de 2026
09:15 p. m.
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La Casa de los Famosos Colombia se ha tomado el tema de conversación en todo el país ya que la más reciente polémica entre Alejandro Estrada y Eidevin López ha despertado un serio debate en todas las redes sociales.

A la polémica también se sumó Karina García, quien tuvo la oportunidad de opinar sobre lo sucedido junto a Nicolás Arrieta en el programa ‘Buen día, Colombia’. No obstante, la modelo antioqueña abrió nuevamente una discusión ya que sus palabras fueron objeto de críticas.

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Karina García habló de Alejandro y Eidevin

No cabe duda de que el más reciente enfrentamiento entre los dos participantes ha sido blanco de comentarios desde todos los sectores. Por esto, García decidió aprovechar su conversación con Nicolás Arrieta para dar su opinión sobre las más reciente agresiones verbales que se han presentado en esta temporada.

Según la mujer, en su temporada se llegaron a hacer comentarios más ofensivos por lo que denominó los comportamientos de este grupo de celebridades como “suaves”.

“Para mí esta temporada, en cuanto a las agresiones verbales, está suave por lo que yo viví el año pasado y lo que muchos de mis compañeros vivieron. Obviamente no está bien que haya agresión verbal (...) ni siquiera bobo o tonto. Si en tu casa te tratan bien, por qué te van a tratar delante de 60 cámaras, 50 millones de habitantes más los venezolanos. Este año está más suave que la del año pasado”, explicó.

También, tuvo la oportunidad de dar a conocer el nombre de sus candidatos que considera que se podrían convertir en los ganadores de la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN. Según sus comentarios, podrían ser Alejandro Estrada, Karola, Alexa o Juanda Caribe.

No obstante, sus declaraciones generaron la inconformidad de algunos usuarios ya que varios llegaron a manifestar que la modelo tenía “alterada la realidad de la competencia”.

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Revelan al líder invisible

Por otro lado, los participantes se llevaron una sorpresa al descubrir que el líder invisible de la semana era Valentino Lázaro, pues tuvo que ser revelado por la presentadora para que este pudiera disputarse el robo de la salvación.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron del todo positivas ya que Beba manifestó su inconformidad con las decisiones que tomó uno de sus compañeros más cercanos dentro de la competencia.

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