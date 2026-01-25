¿Busca moto? Bancolombia amplía su oferta en 2026 con modelos desde $4,9 millones

Bancolombia no solo amplió su portafolio de carros usados para 2026, sino que también fortaleció su oferta de motos, una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren movilidad propia sin asumir procesos complejos.

A través de sus plataformas digitales, la entidad financiera facilita la búsqueda, comparación y contacto con vendedores, en un entorno que prioriza la transparencia y la información clara para el comprador.

Además de los vehículos, Bancolombia pone a disposición portales como Usados Bancolombia y herramientas como Tu360Movilidad, donde los usuarios pueden filtrar por ciudad, modelo o precio, revisar fichas técnicas y conocer el estado general de cada moto antes de tomar una decisión.

¿Cómo funciona la oferta de motos de Bancolombia en 2026?

A diferencia de los carros, en el caso de las motos la oferta corresponde únicamente a motos nuevas, con modelos que van desde 2025 hasta 2027.

Parte del inventario proviene de aliados comerciales y concesionarios, mientras que el acompañamiento en trámites como el traspaso o la entrega depende directamente de esos vendedores aliados.

En la plataforma, los interesados pueden consultar fotografías, especificaciones técnicas, año del modelo y valor comercial.

En materia de financiación, esta entidad no presta directamente, pero ofrece opciones a través de SUFI, con estudios de crédito rápidos y cuotas ajustadas al perfil del comprador, sin excluir la posibilidad de usar otra entidad financiera.

Motos nuevas que ofrece Bancolombia: modelos y precios

Entre las opciones disponibles para 2026, se encuentran motos de trabajo, urbanas y de alto cilindraje, con precios para distintos presupuestos:

Hero ECO 100 – $4.990.000 (modelo 2026)

AKT NKD 125 SG – $5.490.000 (modelo 2027)

Honda NAVI – $6.990.000 (modelo 2026)

AKT CR4 200 PRO – $8.390.000 (modelo 2027)

Victory Venom 250 S – $8.999.000 (modelo 2025)

TVS Apache RTR 200 4V Racing Special Edition – $11.599.999 (modelo 2025)

Kawasaki Ninja 500 – $38.990.000 (modelo 2025)

Suzuki Hayabusa 4T – $101.300.000 (modelo 2024).

Disponibles en Antioquia:

Suzuki AX4 Euro 3 – $5.820.000

Suzuki GN 125 – $6.999.000

Suzuki Viva R Cool – $7.400.000

Suzuki Gixxer FI 150 – $10.340.000

Suzuki Gixxer SF FI 150 ABS – $12.597.000

Con esta oferta, Bancolombia busca facilitar el acceso a motos nuevas, combinando variedad, precios claros y alternativas de financiación para 2026.