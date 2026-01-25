Más de 20 tumbas judías fueron vandalizadas en un cementerio de Barcelona

Más de veinte tumbas del cementerio judío de Les Corts, en Barcelona, fueron vandalizadas el pasado sábado, un hecho que ha generado una fuerte condena por parte de la comunidad judía española, así como de las autoridades locales y regionales. Los actos, calificados como antisemitas, ya son objeto de una investigación policial.

¿Qué ocurrió en el cementerio español?

La policía catalana confirmó que tiene conocimiento de lo ocurrido y que se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Aunque no se ha precisado el número exacto de sepulturas afectadas, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) aseguró que fueron más de veinte las tumbas profanadas en la sección judía del camposanto.

En un comunicado oficial, la FCJE condenó lo que describió como “un despreciable acto antisemita”, y exigió a las autoridades actuar con la “máxima firmeza” frente a este tipo de conductas. Según la federación, estos hechos no pueden considerarse aislados ya que se producen en un contexto de creciente hostilidad contra la comunidad judía.

La organización también relaciona el ataque con la reciente difusión de un mapa en internet que señalaba lugares, instituciones y negocios vinculados a la comunidad judía e israelí en la ciudad, material que fue elaborado por activistas propalestinos y posteriormente retirado de la red.

Para la FCJE, este tipo de acciones contribuye a un clima de señalamiento que puede derivar en agresiones directas.

Pronunciamiento por parte de las autoridades

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, rechazó de forma contundente el vandalismo y aseguró que el odio “no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa”. A través de redes sociales, afirmó que el Ayuntamiento está colaborando con las fuerzas de seguridad para identificar a los autores del ataque.

Estos hechos se producen en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

En España, este conflicto ha generado numerosas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y diversas acciones de boicot contra intereses vinculados a Israel, como la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech.