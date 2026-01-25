CANAL RCN
Internacional

Más de 20 tumbas judías fueron vandalizadas en un cementerio de Barcelona

La comunidad judía española denunció los actos vandálicos en el recinto.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 25 de 2026
02:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de veinte tumbas del cementerio judío de Les Corts, en Barcelona, fueron vandalizadas el pasado sábado, un hecho que ha generado una fuerte condena por parte de la comunidad judía española, así como de las autoridades locales y regionales. Los actos, calificados como antisemitas, ya son objeto de una investigación policial.

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales
RELACIONADO

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

¿Qué ocurrió en el cementerio español?

La policía catalana confirmó que tiene conocimiento de lo ocurrido y que se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Aunque no se ha precisado el número exacto de sepulturas afectadas, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) aseguró que fueron más de veinte las tumbas profanadas en la sección judía del camposanto.

En un comunicado oficial, la FCJE condenó lo que describió como “un despreciable acto antisemita”, y exigió a las autoridades actuar con la “máxima firmeza” frente a este tipo de conductas. Según la federación, estos hechos no pueden considerarse aislados ya que se producen en un contexto de creciente hostilidad contra la comunidad judía.

La organización también relaciona el ataque con la reciente difusión de un mapa en internet que señalaba lugares, instituciones y negocios vinculados a la comunidad judía e israelí en la ciudad, material que fue elaborado por activistas propalestinos y posteriormente retirado de la red.

Para la FCJE, este tipo de acciones contribuye a un clima de señalamiento que puede derivar en agresiones directas.

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos
RELACIONADO

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos

Pronunciamiento por parte de las autoridades

El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, rechazó de forma contundente el vandalismo y aseguró que el odio “no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa”. A través de redes sociales, afirmó que el Ayuntamiento está colaborando con las fuerzas de seguridad para identificar a los autores del ataque.

Estos hechos se producen en un contexto internacional marcado por la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

En España, este conflicto ha generado numerosas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y diversas acciones de boicot contra intereses vinculados a Israel, como la cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

África

Así es el peligroso tren que atraviesa el Sáhara: personas se transportan sobre vagones abiertos

Estados Unidos

Esto fue lo que pasó con la niña ecuatoriana de dos años detenida por ICE en Texas

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Descubren clínica clandestina que atendía a guerrilleros heridos y practicaba abortos ilegales en Valle del Cauca

Esta clínica de garaje estaría al servicio de las disidencias de las Farc en Buenaventura, donde hallaron más de 8.000 dosis de medicamentos.

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal en medio de un partidazo y la Premier League sigue viva.

Restaurantes

Empleado de reconocido restaurante explotó y gritó en plena plazoleta: comunicado oficial

Estados Unidos

Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño