Padre e hijo asesinados tras la explosión de una bomba cuando iban en su carro en Pailitas, Cesar

En las últimas horas se confirmó la identidad de las dos víctimas que dejó un atentado con explosivos en zona rural de Pailitas, en el sur de Cesar. Las autoridades indicaron los fallecidos eran padre e hijo.

El Ejército Nacional entregó detalles de cómo se produjo el ataque en el que murieron los dos civiles:

Un cilindro cargado con explosivos fue activado al paso de un vehículo. Allí perdieron la vida dos personas civiles, un padre y su hijo, quienes serían comerciantes de la región.

¿Identifican a padre e hijo asesinados con cilindro bomba en Cesar?

Las autoridades señalaron que luego de la inspección y reconocimiento de las víctimas que dejó el atentado con explosivos precisaron que los occisos son padre e hijo, quienes pasaban por el lugar en un vehículo particular en el preciso momento de desconocidos activaron la poderosa bomba que aparte de acabar con la vida de dos hombres identificados como: Óscar Arévalo y la de su hijo Juan Diego Arévalo, oriundos de Ocaña.

Según se pudo conocer, Oscar Arévalo era reconocido comerciante y Juan Diego era estudiante de psicología.

En el momento se adelantan todas las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del atentado.

¿Quién está detrás del asesinato de padre e hijo en atentado con cilindro bomba?

La Primera División del Ejército Nacional indicó que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo el atentado, apuntarían a que detrás estaría el frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Las primeras hipótesis señalan que el atentado “iba dirigido a integrantes de la Fuerza Pública, quienes se encuentran en la zona realizando operaciones de control territorial y protegiendo activos estratégicos de la nación”.