¿Arrepentimiento?: Juanda Caribe le pidió perdón a Alexa tras su eliminación de La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 iniciaron la decimoséptima semana y el top 7 de la tercera temporada ya está conformado.

Sin embargo, la más reciente eliminación de Alexa Torres ha generado un amplio sin sabor entre sus compañeros más cercanos, quienes cuestionaron la decisión del público y el drástico giro que los porcentajes dieron durante esta semana.

Por su parte, Juanda Caribe tuvo la oportunidad de tomarse en solitario las cámaras del recinto para hacer extensivo un mensaje a la mujer, quien fue una de sus principales rivales durante todo su paso por la casa más famosa del país.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Alexa Torres?

Alexa Torres se convirtió en la nueva eliminada de la competencia al tener el porcentaje más bajo entre sus demás compañeros. Su ausencia ya ha generado todo tipo de reacciones ya que Juanda Caribe, quien fue uno de sus principales detractores, le manifestó su interés por dejar las diferencias a un lado para fortalecer un vínculo amable en el mundo exterior.

Así mismo, recalcó su interés por dejar los problemas en el pasado y lograr conocerse para incluso poder llegar a compartir otros escenarios tanto personales como laborales.

“Quiero aprovechar este mensaje para decirle a Alexa que no tengo nada personal en contra tuyo. En mi posicionamiento de hoy también te lo hice saber y la verdad ese capítulo lo quiero dejar hasta ahí. Quiero reconocer lo valiosa que eres porque eres una mujer guerrera (...) me excuso si en algún momento tuve un comportamiento que no te hiciera sentir cómoda. Ojalá afuera podamos conocernos”, afirmó.

También, reveló algunas de las hipótesis por las que la mujer pudo haber abandonado la competencia al tener la votación más baja entre los demás.

“Arranca el top 7 con un sin sabor por la partida de Alexa. La verdad me parece repentina y sorpresiva teniendo en cuenta que era una de las jugadores más fuertes en porcentajes hasta lo que se supo. Este juego es de mucho cuidado y tacto con lo que se dice, se hace y se siente”.

Reacciones a la eliminación de Alexa Torres

Por otro lado, la salida de Alexa generó un gran impacto entre los demás participantes que no dudaron en ocultar su asombro ante la decisión del público. Tebi Bernal rompió en llanto al conocer la decisión ya que manifestó que dicha jugada no era de “esa manera”.

Alejandro Estrada también dejó ver su desconcierto ya que abrazó a su compañero para expresar su impacto. Por su parte, Valentino manifestó sentirse “descolocado” ya que no entendió el instante en el que las votaciones dieron el rotundo giro.