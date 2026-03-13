Confirmado: Andrés Altafulla volverá a ingresar a La Casa de los Famosos: ¿qué hará?

La Casa de los Famosos Colombia es el tema de conversación en todas las redes sociales y no es para menos, pues el exitoso reality del Canal RCN se ha convertido en el favorito para millones de televidentes e internautas que no se pierden ningún detalle de la competencia.

Por esto, una nueva sorpresa fue anunciada, en las horas más recientes, ya que el ganador de la segunda temporada del juego tendrá la oportunidad de volver a la casa más famosa del país para darle un rumbo nuevo a la convivencia.

¿Andrés Altafulla en la tercera temporada?

Es un hecho, el famoso barranquillero ingresará el próximo lunes 16 de marzo, durante la gala principal, para sorprender a todos los habitantes de esta temporada. Pese a que no se conoce el tiempo exacto que estará dentro de la casa, su misión es clara ya que tendrá que ser el cómplice del líder de la próxima semana y pondrá a prueba la convivencia del lugar.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos han manifestado sus expectativas por ver nuevamente al cantante dentro de la famosa competencia que lo catapultó al estrellato. Así mismo, los fanáticos expresaron su interés por ver las reacciones de algunos famosos, quienes ya habrían conocido al famoso en ocasiones pasadas.

Congelado de Mariana Zapata en La Casa de los Famosos

Por otro lado, Mariana Zapata tuvo la oportunidad de vivir un reciente congelado con el que su padre y hermano menor ingresaron a la casa para sorprenderla y darle a conocer sus más sentidas palabras. El momento se tornó bastante especial ya que la mujer recibió un peluche de manos del pequeño.

No obstante, uno de los momentos más inquietantes de la visita fue cuando el progenitor de la antioqueña le manifestó su interés por verla soltera dentro del juego a lo que varios famosos reaccionaron en aquel instante.

Esto a raíz de que en las semanas recientes Mariana ha protagonizado varias escenas románticas con su compañero Eidevin, quien la ha sorprendido en reiteradas ocasiones al prepararle desayunos, dedicarle serenatas y darle flores.