Karina García y sus hijos estallaron de alegría al ver el apoyo que tuvo Altafulla en La Casa de los Famosos

Un torrente de alegría y alivio inundó el hogar de Karina García, y sus hijos, al conocer los resultados de la más reciente gala de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia.

La tensión vivida durante la noche del domingo 19 de mayo se transformó en una explosión de júbilo al escuchar el nombre de Andrés Altafulla, la pareja sentimental de la modelo antioqueña dentro del reality, como el concursante con mayor respaldo por parte del público en la reciente gala.

¿Cómo vivieron Karina García y sus hijos la permanencia de Altafulla en La Casa de los Famosos?

La gala del domingo se convirtió en un episodio de emociones para Karina y sus hijos, quienes aguardaron con expectativa los votos de la audiencia.

Al escuchar que Altafulla fue el participante más votado para permanecer en la casa estudio, un grito de felicidad resonó en su hogar.

La modelo paisa no dudó en compartir su alegría a través de sus redes sociales, dedicando emotivas palabras de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo brindado al cantante barranquillero.

Karina García agradeció a sus fans por apoyar a Altafulla en La Casa de los Famosos

En sus publicaciones, Karina no solo agradeció el respaldo del público a su pareja, sino que también le envió mensajes cargados de afecto y admiración.

"Mi amor, eres lo más lindo y noble que existe en la casa. Por eso me fijé en ti... Me gustan los corazones buenos, me gusta la gente como tú", expresó la modelo, reafirmando los sentimientos que florecieron durante su convivencia en el programa.

En otra publicación, Karina manifestó el profundo amor que siente por su pareja: "Mi amor, no lo puedo creer, gracias Colombia, mi amor, besitos. Una semana después sigo extrañando mucho tus besitos, mua".

Estas muestras públicas de cariño evidencian la solidez del vínculo sentimental que se forjó en La Casa de los Famosos Colombia y que perdura tras la eliminación de Karina, quien ahora se ha convertido en una ferviente defensora de Altafulla en su camino hacia la final del reality.