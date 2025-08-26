¿Se aproxima el tour?: Karol G comparte detalles de sus exhaustivos ensayos musicales

Carolina Giraldo ha sorprendido a sus fanáticos con cada una de las novedades que comparte, por medio de sus redes sociales oficiales. Su más reciente anuncio ha conmocionado a millones de internautas que esperan pacientes para ser testigos de sus próximos conciertos.

Ante el contundente éxito de su álbum Tropicoqueta, que se ha mantenido dentro de las listas de reproducción más populares del mundo, los seguidores han manifestado su gran interés por poder presenciar su próxima gira global.

RELACIONADO Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

¿Cuándo será la próxima gira de Karol G?

Después del colosal éxito del tour mundial ‘Mañana será bonito’, son altas las expectativas que las personas tienen sobre el posible tour que la ‘Bichota’ podría hacer sobre su más reciente álbum. Aunque aún no se ha confirmado que la antioqueña vaya a realizar una nueva gira mundial, miles de fanáticos han manifestado que el anuncio estaría próximo a realizarse.

Parte de las especulaciones manifiestan que el presunto tour se podría llevar a cabo en el 2026 por lo que Giraldo se encontraría realizando los ensayos respectivos para las próximas presentaciones. Así lo dejó ver, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió fragmentos de las coreografías que se encuentra armando junto a su grupo de bailarines profesionales.

Por supuesto, las imágenes ya son virales en redes sociales ya que algunos usuarios expresaron que con dichos clips la cantante estaría anticipando su regreso a los escenarios más grandes del mundo.

Karol G anuncia su show en el cabaret Crazy Horse

Por otro lado, la intérprete de ‘Papasito’ volvió a impactar a su audiencia al confirmar que se presentará, del 25 al 28 de septiembre, en el exclusivo cabaret Crazy Horse en París. Su presencia, que contará con ocho presentaciones, es un hito histórico, pues Karol G es la primera artista latina en conquistar el selecto escenario.

“La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados. @crazyhorseparis , del 25 al 28 de septiembre, me hace parte de su magia en 8 increíbles presentaciones. Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show … y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial”, explicó la artista.