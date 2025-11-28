‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Carolina Giraldo impactó a millones de internautas al anunciar ‘La Premiere’, el primer especial televisivo que una artista realiza para compartir detalles exclusivos del universo completo detrás de la creación de un álbum musical.

Por esto, la intérprete de ‘Papasito’ sorprendió al anunciar la fecha oficial de dicha transmisión y los horarios en los que cada país transmitirá dicha historia sin precedentes en la industria musical.

¿En dónde se verá ‘La Premiere’ de Karol G?

El continente entero se unirá este próximo 7 de diciembre en una transmisión simultánea en donde Karol G dejará ver, por primera vez, su inédita historia que promete revelar cada uno de los detalles de la creación de su más reciente disco.

La propuesta, que nace con el objetivo de reunir a las familias nuevamente frente al televisor de todos los hogares, podrá verse en Colombia a través del Canal RCN a las 5:00 p.m., del 7 de diciembre.

“Este 7 de diciembre… un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país. Así que arma tu combo y pónganse de acuerdo… en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita que nadie puede perderse”, afirmó la artista.

Así mismo, la artista manifestó que, tras un año de trabajar el universo de ‘Tropicoqueta’, nació el sueño personal de reunir a las familias bajo las más tradicionales actividades como las celebraciones, los bailes familiares y las icónicas reuniones para observar las más famosas y recordadas telenovelas.

¿Qué se observará en ‘La Premiere’ de Karol G?

El especial de televisión, con transmisión simultánea a nivel global, dejará ver los detrás de cámaras de la grabación inédita de los diferentes videos musicales que componen ‘Tropicoqueta’ y los eventos de alto impactó con los que promocionó su disco por el país y todo el resto del mundo.

Sin duda alguna, Karol G logró construir, de manera impecable, la narrativa detrás de su disco, pues cabe recordar que el primer video con el que anunció el lanzamiento de su álbum, durante el pasado mes de junio, correspondió a una escena propia de las telenovelas mexicanas que contó con la participación de distintas actrices recordadas como Anahí y Ninel Conde.

¿Karol G anunciará su próxima gira mundial?

Aunque no está confirmado, Karol G ha despertado amplias especulaciones sobre el posible anuncio de su próxima gira mundial. Dichos rumores crecieron a raíz del más reciente clip con el que se anunció ‘La Premiere’ en donde se observa una habitación llena de distintas banderas de varios países.

Pese a que aún no es oficial, no cabe duda de que Carolina Giraldo anunciará dicha noticia, en el momento menos esperado, para tomarse una vez más la tendencia global de todas las redes sociales en internet.