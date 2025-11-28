The Mills, la banda colombiana que logró doble sold out en España y cierra con éxito su gira internacional 2025

La banda colombiana The Mills continúa consolidando su legado musical con un cierre de gira que quedará marcado en su historia.

Su tour internacional por los 20 años, una celebración que ha recorrido varios países, terminó por lo alto en España, donde lograron dos sold out consecutivos en Barcelona y Madrid.

Ambas ciudades vibraron con salas repletas, público eufórico y una energía que dejó claro que la banda sigue más vigente que nunca, incluso dos décadas después de su debut.

Un aniversario convertido en fenómeno internacional

La gira llevó a The Mills por escenarios clave de Colombia, México, Argentina y España, donde la conexión con miles de fanáticos confirmó que su propuesta musical trasciende fronteras y generaciones.

Cada concierto se convirtió en una muestra de su madurez artística y del poder de un repertorio que, con canciones que marcaron a toda una generación, sigue convocando audiencias diversas.

Antes de viajar a Europa, la agrupación sorprendió a sus seguidores con un evento especial en Bogotá que mezcló música, arte y experiencias inmersivas.

Hubo tatuajes en vivo, cerveza, regalos exclusivos —incluyendo una guitarra autografiada y tenis intervenidos por el artista @gersonelpistolero— y un showcase íntimo donde interpretaron varias canciones junto a sus fans más fieles.

Esta jornada reafirmó, una vez más, el vínculo emocional que The Mills ha cultivado durante sus 20 años de carrera.

Lo que viene para The Mills en 2026

Tras un 2025 lleno de logros, la banda ya prepara un 2026 ambicioso. Entre los planes están nueva música, más conciertos internacionales y un evento que promete convertirse en uno de los shows más importantes de su trayectoria: su espectáculo “The Mills 20 Años” en junio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

La banda trabaja en una puesta en escena con visuales, narrativa, performance y un despliegue artístico que marcará un antes y un después en su historia.

Con dos décadas de carrera, The Mills demuestra que su energía creativa está más viva que nunca y que su mejor momento es, sin duda, el presente.