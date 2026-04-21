Karol G confirmó importante gira mundial: habrá un nuevo concierto en Bogotá

En la mañana de este martes 21 de abril, Carolina Giraldo Navarro, conocida en el entorno como Karol G, emocionó a sus fanáticos.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la importante artista de música urbana confirmó que realizará una nueva gira mundial, que se titulará 'Viajando por el mundo, Tropitour'.

En el material audiovisual publicado, Karol G alistó su maleta de viaje y se subió con sus instrumentos musicales a una camioneta. Además, en medio de la vía desplegó un mapa en el que aclaró que viajará por todo el mundo.

Estas escenas estuvieron acompañadas del éxito 'Si antes te hubiera conocido'.

¿En dónde se presentará Karol G durante su nueva gira mundial?

Los escenarios en los que cantara Karol G en medio de su tour 'Viajando por el mundo' son:

Soldier Field, en Chicago, el 24 de julio de 2026. Rogers Stadium, en Toronto, el 29 de julio de 2026. Northwest Stadium, en Washington, el 2 de agosto de 2026. Allegiant Stadium, en Las Vegas, el 7 de agosto de 2026. SoFi Stadium, en Los Angeles, el 14 de agosto de 2026. Levi's Stadium, en San Francisco, el 21 de agosto de 2026. Lumen Field, en Seattle, el 26 de agosto de 2026. State Farm Stadium, en Phoenix, el 29 de agosto de 2026. Alamodome, en San Antonio, el 2 de septiembre de 2026. Sun Bowl Stadium, en El Paso, el 6 de septiembre de 2026. Gillette Stadium, en Boston, el 12 de septiembre de 2026. MetLife Stadium, en New York, el 17 de septiembre de 2026. Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, el 24 de septiembre de 2026. Reliant Stadium, en Houston, el 27 de septiembre de 2026. Hard Rock Stadium, en Miami, el 2 de octubre de 2026. Raymond James Stadium, en Tampa, el 9 de octubre de 2026. AT&T Stadium, en Dallas, el 15 de octubre de 2026. Estadio BBVA, en Monterrey, el 6 de noviembre de 2026. GNP Seguros Stadium, en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2026. Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, el 27 de noviembre de 2026. Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, el 4 de diciembre de 2026. Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, el 15 de enero de 2027. Estadio San Marcos, en Lima, el 22 de enero de 2027. Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en Santiago, el 28 de enero de 2027. Venue, en Buenos Aires, el 5 de febrero de 2027. Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2027. Estadio Olímpico, en Santo Domingo, el 19 de febrero de 2027. Estadio Hiram Bithorn Sosa, en San Juan, el 26 de febrero de 2027. Estadio Olimpic, en Barcelona, el 3 de junio de 2027. Estadio La Cartuja, en Sevilla, el 11 de junio de 2027. Estadio Da Luz, en Lisboa, el 18 de junio de 2027. Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, el 24 de junio de 2027. La Défense Arena, en París, el 1 de julio de 2027. Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, el 6 de julio de 2027. Johan Cruyff Arena, en Amsterdam, el 10 de julio de 2027. PGE Narodowy, en Warsaw, el 14 de julio de 2027. Merkur Spiel-Arena, en Dusseldorf, el 17 de julio de 2027. Groupama Stadium, en Lyon, el 21 de julio de 2027. San Siro, en Milán, el 24 de julio de 2027.

¿En dónde se pueden comprar las boletas para asistir a la nueva gira mundial de Karol G?

En sus redes sociales, Karol G aclaró que sus seguidores ya pueden ingresar a su página web oficial para reservar sus entradas.

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Para que el proceso sea exitoso, es importante estar registrado. Además, la etapa actual es preventa.