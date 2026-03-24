Pipe Bueno reveló suceso inexplicable con la Virgen de Guadalupe en su restaurante

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en internet como Westcol, se ha convertido en una de las figuras públicas más influyentes e importantes dentro de la industria del entretenimiento en el país.

Sus contenidos han trascendido de las plataformas digitales convencionales para crear espacios en vivo en donde comparte junto a demás personajes públicos, tanto nacionales como internacionales.

En una reciente ocasión, el antioqueño tuvo la oportunidad de realizar un streaming, por medio de la plataforma Kick, en donde compartió junto al cantante Pipe Bueno en su famoso restaurante Rancho MX, en la vía Cajicá. Sin embargo, el encuentro reveló varios detalles personales del artista, quien también explicó detalles de un suceso inexplicable dentro del recinto.

¿Qué pasó dentro del restaurante de Pipe Bueno?

El encuentro inició con un recorrido por todo el emblemático restaurante que se encuentra inspirado principalmente en la cultura y gastronomía mexicana. El amplio lugar fue captado en medio de la transmisión, mientras los dos famosos sostenían una conversación sobre sus más grandes logros y el trabajo que se encuentran realizando actualmente.

No obstante, el tema de conversación cambió al momento de llegar a la capilla que se encuentra dentro del restaurante, pues tanto Pipe como su esposa Luisa Fernanda W decidieron construir una en aquel sitio siguiendo sus convicciones religiosas.

Al llegar a uno de los ventanales del sitio, junto a los demás integrantes de los equipos de trabajo, el vallecaucano explicó que en dicho cristal se había “revelado” el rostro de la Virgen María. Pese a que a simple vista no se podía observar, hicieron énfasis en que, por más de que se limpiara la ventana, la imagen no desaparece.

“No hay forma de borrarlo. Cuando la estábamos reformando la imagen apareció… esta corresponde a la Virgen de Guadalupe y nosotros hemos sido muy bendecidos acá con este lugar”, reiteró Bueno.

¿Cómo apareció la imágen?

En meses pasados, la empresaria Luisa Fernanda W tomó sus redes sociales para compartir mayores detalles de la inexplicable situación que ha sido considerada por la pareja como una diosidencia.

Según el relato de ambos, la Virgen se manifestó cuando una de las mujeres encargadas del aseo se encontraba limpiando los vidrios de la capilla. No obstante, de manera inexplicable, esta manifestó que un rostro se estaba revelando en aquel ventanal. Pese a que siempre se limpian los vidrios, la imagen no se va.