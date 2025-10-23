CANAL RCN
Daddy Yankee confirma que ahora realizará música religiosa: ¿por qué?

El cantante puertorriqueño ha conmocionado al mundo del espectáculo al confirmar el nuevo estilo musical que hará.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
12:10 p. m.
Daddy Yankee ha sorprendido a millones de fanáticos al anunciar su esperado regreso a la industria musical, luego de haberse retirado en 2022. Aunque el artista ha tenido que enfrentar una gran variedad de disputas legales, en contra de su exesposa, ahora está de regreso al participar en eventos musicales masivos.

Daddy Yankee hará música religiosa

El intérprete de ‘Gasolina’ ha decidido romper el silencio y ofrecer declaraciones, a medios internacionales, sobre sus más recientes disputas legales y su esperado regreso a la música, pues confirmó que dentro de sus propósitos se encuentra realizar “música con causa”.

Esto a raíz de su más reciente proceso de conversión en el que ha “renovado” su fe y ha entregado su vida a su religión. Por esto, durante su más reciente participación en un panel, en la Semana Billboard de la Música Latina, el puertorriqueño reveló que su música posee un “renacimiento personal y profesional” y tiene un “propósito de Dios”.

“Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”, explicó a Leila Cobo de Billboard.

Aunque reveló que se siente feliz con su cambio, admitió que aún se encuentra en un proceso de “construcción” al explicar que, lejos de ser perfecto, tiene errores, debilidades y es vulnerable.

Nueva canción de Daddy Yankee

De igual manera, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, manifestó su gran emoción ante la novedad de que su más reciente canción ‘Sonríele’ ya haya llegado al puesto número uno en la lista Latin Airplay de Billboard.

Dicha melodía posee el nuevo estilo musical del artista que promete combinar algunos de los ritmos del reggaetón, pero con su renovado mensaje con el que busca que este tipo de música “llegue al corazón de la gente” y que todos se sientan motivados a “celebrar la vida”.

