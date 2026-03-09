De las redes al Congreso: así les fue a los influencers en las elecciones legislativas de 2026

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dejaron una escena particular en la política colombiana: varios creadores de contenido decidieron pasar de las redes sociales a las urnas.

Con más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar y 3.081 candidatos en competencia, algunos influenciadores apostaron por transformar su popularidad digital en respaldo electoral.

La jornada evidenció que el fenómeno de las redes sociales sigue ganando terreno en la política nacional. YouTubers, tiktokers y activistas digitales aparecieron en las listas al Senado y la Cámara de Representantes con la expectativa de capitalizar sus comunidades virtuales.

Sin embargo, los resultados mostraron que la visibilidad en internet no siempre se traduce en votos.

Mientras algunos lograron llegar al Congreso o mantener su curul, otros se quedaron por fuera pese a contar con audiencias de millones de seguidores.

El papel de las listas cerradas, especialmente en algunas colectividades políticas, terminó siendo determinante para varios de estos candidatos.

Influencers que lograron llegar al Congreso en las elecciones de 2026

Entre los nombres que lograron asegurar un puesto en el nuevo Congreso se encuentra Deyci Alejandra Omaña Ortiz, conocida públicamente como Amaranta Hank. La activista y periodista obtuvo un escaño en el Senado a través de la lista del Pacto Histórico.

Su candidatura generó debate durante la campaña por su pasado como actriz de cine para adultos. No obstante, la aspirante defendió su trayectoria y aseguró que su experiencia le permitió conocer de cerca problemáticas sociales que rara vez llegan a la agenda política tradicional. Tras confirmarse su elección, celebró el resultado en redes sociales con un mensaje breve para sus seguidores.

Otro de los creadores de contenido que alcanzó una curul fue Walter Rodríguez Chaparro, identificado en plataformas digitales como “Me dicen Wally”.

El abogado y comunicador se hizo popular en redes por sus comentarios sobre la actualidad política y denuncias relacionadas con la corrupción. Su llegada al Senado también estuvo respaldada por la lista cerrada del Pacto Histórico, que obtuvo una amplia representación en la corporación.

En ese mismo escenario político se destacó Luis Carlos Rúa Sánchez, conocido como “Elefante Blanco”. El influenciador construyó su comunidad digital denunciando presuntas irregularidades en obras públicas y proyectos estatales. Esa actividad de veeduría en redes sociales le permitió consolidar una base de seguidores que terminó reflejándose en más de 120.000 votos.

Otro caso es el de Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como JP Hernández o JotaPe. El político, que inicialmente se dio a conocer como youtuber, consiguió mantenerse en el Senado tras lograr la reelección por el partido Alianza Verde. Durante su primer periodo legislativo mantuvo una intensa actividad en redes sociales, donde comentó debates y decisiones del Congreso.

En la Cámara de Representantes por Bogotá también hubo espacio para creadores digitales. Laura Daniela Beltrán, conocida como “Lalis”, obtuvo una curul a través de la lista cerrada del Pacto Histórico. En redes sociales se había destacado por publicar análisis políticos y denuncias sobre temas de interés público.

Por esa misma colectividad llegó también Daniel Mauricio Monroy, quien en los últimos años se hizo visible en internet por su activismo político y por defender las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En Antioquia, otro influenciador que logró dar el salto a la política fue Hernán Muriel Pérez, reconocido en redes como “Cofradía para el Cambio”. El creador de contenido encabezó la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por ese departamento y consiguió una curul.

Tras conocerse los resultados, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que expresó su sorpresa por el momento: aseguró que era la primera vez que votaba por sí mismo y que su objetivo será impulsar transformaciones en Antioquia.

Influencers que no lograron los votos suficientes para una curul

Aunque varios creadores de contenido consiguieron un lugar en el Congreso, otros nombres conocidos en redes sociales no lograron el respaldo necesario en las urnas.

Uno de los casos más comentados fue el del influenciador y empresario Felipe Saruma. El creador de contenido, oriundo de Bucaramanga, aspiró a la Cámara de Representantes por el Atlántico con el partido Cambio Radical.

Durante su campaña habló sobre emprendimiento, economía digital y educación, pero terminó en el cuarto lugar dentro de la lista de su colectividad con más de 40.000 votos, cifra que no fue suficiente para alcanzar una curul.

Una situación similar vivió Edwin Javier Brito García, conocido en redes como “Pechy Players”. El creador de contenido participó en la contienda por el Senado con el Partido Conservador, promoviendo propuestas enfocadas en el campo colombiano y el sector agropecuario. A pesar de su presencia en plataformas digitales, la votación obtenida no le permitió ingresar al Congreso.

Tras conocerse los resultados, el influenciador agradeció el apoyo recibido y publicó un mensaje en el que aseguró que su participación fue un paso importante para promover cambios en el país.

En el Atlántico también compitió Fairuz Valdiri, hermana de la reconocida creadora de contenido Andrea Valdiri. Su candidatura a la Cámara por el Partido de la U incluía propuestas para apoyar a pequeños empresarios, combatir la extorsión que afecta al comercio y revisar las tarifas de energía en la región. No obstante, los votos obtenidos no alcanzaron para asegurar un escaño.

A la lista de aspirantes que quedaron por fuera se suman Laura Gallego Solís, exseñorita Antioquia; Hannah Escobar, conocida como “Miss Melindres”; Rawdy Reales Rois, identificado como “Dr. Rawdy”; y Charles Figueroa, llamado en redes “Profe Charles”.

También participaron Alejo Vergel, Beto Coral y Lili Díaz, quienes finalmente no lograron consolidar el respaldo electoral necesario.

El balance de estas elecciones muestra que la influencia digital puede abrir puertas en la política, pero no reemplaza por completo las dinámicas tradicionales de las campañas.

La presencia de influenciadores en las listas evidencia cómo la política colombiana sigue adaptándose a las nuevas formas de comunicación, aunque el camino entre los seguidores y las urnas todavía no siempre es directo.