Campesinos de Córdoba lo pierden todo: cultivos de ñame, yuca y plátano bajo el agua

La creciente del río Sinú mantiene bajo el agua cientos de hectáreas de cultivos en la zona rural de Montería y Jaraquil, donde campesinos denuncian haberlo perdido todo.

La situación es crítica: las lluvias no cesan y el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge ha arrasado con viviendas, vías y bienes materiales, dejando a miles de familias sin refugio ni alimentos.

Campesinos lo han perdido todo

En la vereda Jaraquil, a 20 minutos de Montería, lo que antes eran potreros y cultivos de ñame, yuca y plátano hoy parecen lagunas. Los habitantes aseguran que nunca habían visto una emergencia de tal magnitud. “Aquí se fueron años de esfuerzos y sacrificios”, lamentan los campesinos, quienes denuncian sentirse abandonados ante la falta de ayuda oficial.

Las imágenes muestran cómo el agua cubre hectáreas enteras, obligando a las comunidades a desplazarse en canoas dentro de sus propias fincas. La emergencia ha dejado sin comida, sin techo y sin vías de acceso a miles de familias que ahora enfrentan el frío y la incertidumbre.

Miles de afectados y víctimas mortales

El más reciente reporte de los organismos de socorro indica que cerca de 70 mil personas han resultado afectadas por la ola invernal en Córdoba. Cuatro personas han perdido la vida y la cifra de damnificados sigue aumentando mientras las lluvias persisten.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanza hasta un metro de altura, lo que hace imposible caminar o movilizarse por tierra. La población, desesperada, pide atención urgente para enfrentar una tragedia que no solo ha destruido bienes materiales, sino que amenaza la vida y la seguridad de toda la región.