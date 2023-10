Karol G, una soñadora de Medellín que logró conquistar a EE.UU.

Karol G, junto a Shakira, es actualmente la artista colombiana con más reconocimiento a nivel mundial. ¿Cómo logró que su carrera despegara por todo lo alto? ¿y que viene?, pues ‘La Bichota’ habló con Luza Tobón, editora de Entretenimiento RCN, y le contó algunos de sus momentos más difíciles y lo que siente al ser la única latina en hacer un tour de estadios en los Estados Unidos.

Como todos, Carolina Giraldo un día tuvo un sueño y, de la mano de un padre amoroso, tocó el cielo. “Empecé en el 2006 en el Factor XS, hace 17 años. Estuve 17 años dándole, dándole no sé cómo, mis papás conmigo (…) Me siento como en una nube por todo lo que me está pasando y creo que todavía no he aterrizado la idea de lo que veo”.



Y aunque está en la cima, extraña algunas de las cosas que vivió para convertirse en ‘La Bichota’. “Extraño cuando cantaba en una discoteca y tenía a la gente cerca, la energía era muy bonita y especial. Extraño muchas cosas que hacía en Colombia con mi familia que ya no puedo hacer”.

Incluso, extraña todas las veces que le dijeron ‘no’ porque la adversidad forjó su carácter. Tal vez se trataba de algo que siempre habitó en su corazón, la capacidad de creer en lo imposible.

“Yo no sé por qué tenía tanta fe. En realidad, pasamos por cosas muy difíciles, me di cuenta de que me estaba volviendo algo genérico de lo que ya había un montón, por eso perdí mucho tiempo”.

El camino de Karol G a la cima

Se puede decir que su discurso de empoderamiento femenino ha hecho que sus conciertos se conviertan en una convención para las mujeres, para los fans. Sin embargo, tuvo que pasar por un momento difícil para levantar su voz.

“Hubo un momento de mi vida disruptivo. Estaba pasando por una situación personal que para mí fue muy difícil ocultar, no la podía ocultar en los escenarios, en mi vida personal. Tenía conversaciones con mi equipo: ‘no me pongan a hacer shows, no me pongan entrevistas, no me pongan a hacer nada porque no lo puedo controlar’. Y lo que hice fue decir, yo soy cantante, hago música, escribo canciones de mis vivencias personales”.

Vea la entrevista completa:

Y habla de las diferencias de Carolina y Karol G: “El único momento en el que de verdad Karol G puede ser Karol G es en el escenario porque hay una energía extrema que llega en ese momento, de resto creo que todo el tiempo es Carolina”.

Ahora, a la misma soñadora de un barrio de Medellín, cuando todo parecía una locura, el mundo le abrió sus puertas, se tomó todas las pantallas y ahora llena estadios y desborda cada lugar que pisa.

“¿Retador? Hacer un show que la gente dijera: ‘ok, merece estar en los estadios. Porque podíamos estar en estadios y hacer un show que la gente dijera no, todavía no la daba (…) cuando nosotros empezamos a construir el tour, sabíamos que íbamos a estar haciendo gira a la par de Taylor Swift y Beyoncé”.

La fama, tiene una cosa mala para Karol G

Doce estadios con 70.000 personas, eso sería suficiente para levitar, pero dice que es consciente de lo que es: “Soy una persona ordinaria cualquiera que está viviendo una cosa de estas y es muy difícil no llorar y más por el logro. Hay artistas latinas grandísimas que han hecho cosas impresionantes, pero Karol G es la primera artista latina que está haciendo una gira de estadios en Estados Unidos, en la historia, no entiendo cómo antes no había pasado”.

¿Y lo malo? Los rumores que rompen los momentos especiales: “Me encanta la gente, me encanta ver gente, me encanta compartir con gente, me encantan los tumultos, entonces son tengo ningún problema con eso. ¿Qué no me gusta de la fama?, podría sentarme a contar historias y momentos personales donde una falsa noticia destruyó cosas muy especiales en mi vida”.

Y afirma que también le ha traído cosas muy buenas como su colaboración con Shakira y se deja sorprender por la vida, sin olvidar los sueños personales que tiene.

“Sí me sueño siendo mamá y teniendo mi familia. Me dejo sorprender, como lo que me pasó con Shakira. Me llegó en el camino, nunca me lo hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado salir con ella a celebrar un premio, eso ha sido la cosa más, la colombianada más chimba que me ha pasado en la vida”.

“Colombia para mi es todo”: Karol G

‘La Bichota’ estará en Latinoamérica con su tour Mañana Será ‘Bonito’, una gira que tendrá un evento especial para su ciudad, Medellín. También en Bogotá se presentará el 5 de abril en el Estadio El Campín, según el cartel oficial. Pero la alcaldesa Claudia López publicó en sus redes que además estará el 6.

“Hablar de mi tour por Colombia me da ansiedad, me enferma, me dan nervios. Para el show que tenemos, por lo menos en Medellín, busqué muchos espacios en donde pudiera hacerlo con más gente porque sé que hay mucha gente que quiere ir y no quiero que nadie se quede por fuera”.

Karol G hizo historia con su más reciente gira en Estados Unidos al llenar los estadios más emblemáticos de ese país con seguidores de todas las nacionalidades, ahora ‘La Bichota se alista para repetir la hazaña en Latinoamérica.