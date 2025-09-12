¿Siguen juntos? El gesto de Karol G que encendió las alertas sobre su relación con Feid

Karol G vuelve a ser tendencia tras el estreno de su documental ‘La Premiere’, en el que presenta los videos musicales de su álbum Tropicoqueta.

¿Cómo fue el éxito de ‘La Premiere’?

El lanzamiento del proyecto audiovisual se realizó el domingo 7 de diciembre, ocasión en la que la artista compartió con sus fans los diferentes videoclips de su más reciente producción musical.

La emisión fue transmitida por el Canal RCN, donde millones de seguidores se conectaron para conocer todos los detalles del álbum.

¿Karol G terminó con Feid?

En redes sociales han circulado múltiples rumores sobre una posible ruptura entre Karol G y Feid, motivados por la aparente distancia entre ambos y la falta de interacción pública.

La Bichota ha asistido a varios eventos importantes —como los Latin Grammy y su presentación en el Victoria’s Secret— acompañada de familiares y amigos, pero sin la presencia del artista paisa, lo que incrementó las especulaciones.

La controversia aumentó recientemente cuando algunos seguidores notaron que Karol G habría dejado de seguir a Feid en TikTok, siendo él el único perfil al que la cantante seguía en la plataforma. Tras este hallazgo, rápidamente surgieron comentarios que daban por hecho una ruptura; sin embargo, luego del revuelo, todo indica que Carolina volvió a seguirlo.

Usuarios en redes compartieron capturas que mostraban el momento en el que ella ya no seguía a Salomón, pero un día después el artista volvía a aparecer como su único seguido en TikTok.