WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas en el mundo, no para de innovar y dio a conocer una nueva herramienta para los millones de usuarios.

De acuerdo con la empresa Salesforce, WhatsApp reporta 3.000 millones de usuarios activos al mes, teniendo fuerte presencia en India, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Cuántas personas utilizan WhatsApp?

Solamente es superada por Facebook, con 3.070 millones de usuarios, e Instagram. Aunque, hay que tener en cuenta que las tres plataformas hacen parte de Meta. Por debajo de WhatsApp están YouTube, con 2.530 millones de usuarios; TikTok, con 1.990 millones; WeChat, con 1.410 millones; Messenger, con 1.010 millones; y Telegram, con 1.000 millones.

Los expertos afirman que WhatsApp se ha convertido en un eje importante en la comunicación, dado que ofrece múltiples canales, como texto, audio y video. Además, es una herramienta para que los negocios se impulsen por medio del marketing digital.

Pues bien, uno de los anuncios más recientes de la compañía fue la posibilidad de programar mensajes. Esta había sido una de las funciones más pedidas por los miles de millones de usuarios.

¿Cómo programar mensajes?

De ahora en adelante, las personas podrán escribir su mensaje y programarlo para que se envíe entre los próximos 10 minutos y 14 días siguientes. La opción está disponible para chats individuales y grupales.

Para programar el mensaje, hay que redactarlo y, al lado del botón de enviar, hay un icono de un reloj. Al hacer clic, la plataforma abrirá una ventana en la que se debe colocar la fecha.

Después de eso, en la conversación aparecerá el anuncio de que hay un mensaje programado. Este aviso solo es visible para el usuario que lo programó y bastará con que llegue la hora del envío para que finalmente aparezca.

No afecta que el dispositivo se descargue o uno esté desconectado de WhatsApp. El mensaje se enviará en la hora que uno dispuso y aparecerá.