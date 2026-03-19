“No puedes pelear con 10”: Altafulla aconsejó a Alejandro Estrada antes de salir del reality

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se ha visto permeada por los más recientes conflictos que tomaron mayor revuelo con la llegada del cantante Andrés Altafulla, quien se convirtió en el ganador de la segunda temporada del exitoso reality del Canal RCN.

Sin embargo, la polémica entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz ha tomado mayor protagonismo durante los días más recientes. Dicha situación ha generado que una gran mayoría de jugadores en la casa protagonicen enfrentamientos al dar su opinión sobre la conflictiva relación entre los dos famosos.

¿Qué le dijo Altafulla a Alejandro Estrada?

No cabe duda de que la tensión ha aumentado tras el más reciente beso que Andrés Altafulla protagonizó junto a Yuli Ruiz, quien dejó claro que su relación con Alejandro Estrada no funcionó por sus más contundentes diferencias y algunas acciones por parte del hombre.

Ante esto, el actor ha reaccionado en varias ocasiones ya que incluso llegó a romper en llanto ante las acusaciones que ha recibido por parte de la mujer y sus demás compañeros de juego. Sin embargo, en las horas más recientes, Altafulla decidió acercarse al hombre para hablar sobre sus enfrentamientos, de modo que, le sugirió no enfrentar a los demás con distintos argumentos.

“Si hay cinco que te están diciendo algo y tú les respondes a cada uno, les estás dando un motivo a cada uno para seguirla. Tendría sentido si tú no das pie o se lo das a uno, pero a cinco no”, manifestó el cantante.

Así mismo, habló sobre algunos de los conflictos que tuvo durante su temporada ya que recordó cuando tuvo enfrentamientos con más de ocho compañeros en el mismo periodo de tiempo.

“Elige las vainas, no te metas en todas. A mí me tiraban diez y yo en cada posicionamiento elegía por el que iba”, finalizó el hombre.

Tebi cuestiona a Altafulla

En dicho instante, Tebi Bernal tomó la palabra ya que le manifestó al barranquillero su inquietud ante los consejos que se encontraba dándole a cada uno de los jugadores, pues explicó que estos podían ser tergiversados y llegarían a incidir en las conductas reales de sus demás compañeros.