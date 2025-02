Novia de Liam Payne habló por primera vez sobre el fallecimiento del cantante: ¿por qué lo dejó solo en Argentina?

La noticia del fallecimiento de Liam Payne en 2024, tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, conmocionó al mundo del entretenimiento y a sus seguidores alrededor del planeta.

Los fanáticos, devastados por la pérdida del exintegrante de One Direction, han continuado discutiendo los misterios que rodean este trágico suceso.

En medio del dolor y la especulación, su novia finalmente rompió el silencio para ofrecer una nueva perspectiva sobre los eventos previos a la muerte del cantante.

¿Por qué Liam Payne no estaba con su novia el día de su muerte?

Una de las principales preguntas que surgió luego de la muerte de Liam Payne fue por qué su novia no lo acompañaba en su viaje a Argentina. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la mujer decidió aclarar este detalle y compartir más sobre su relación con el cantante. Ella explicó que no era la primera vez que viajaban por separado y que no había considerado problemático dejar a Liam en Buenos Aires en esa ocasión.

La razón principal que dio fue su responsabilidad con su mascota. "Teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perro y, obviamente, nunca pensé que esto ocurriría", expresó, mostrando lo que parecía ser una justificación por su ausencia en un momento tan crítico. A pesar de la distancia, afirmó que la relación estaba en un momento de felicidad, mencionando que su pareja se encontraba en un estado mental positivo antes del trágico incidente.

"Un apagón": Kate Cassidy sobre muerte de Liam Payne

En la entrevista que concedió para el medio británico The Sun, la novia de Liam Payne reveló que se enteró de su muerte a través de una llamada de un amigo. Al principio, le resultó difícil creer la noticia, describiendo la sensación como un "apagón" emocional. Para confirmarlo, intentó contactar a Liam, pero no obtuvo respuesta. Según sus palabras, el último mensaje que le envió a su novio fue un dulce comentario sobre la decoración de Halloween que había preparado para su regreso.

Aunque aún se están llevando a cabo investigaciones por parte de las autoridades, se ha confirmado que Liam Payne estaba bajo el efecto de las drogas en el momento de su caída, lo que podría haber influido en el trágico accidente. Debido a este factor, la novia del cantante no pudo proporcionar más detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Este triste suceso sigue siendo motivo de reflexión para quienes lo conocieron y para todos aquellos que disfrutaron de su música y su legado en la industria musical.