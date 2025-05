Katy Perry rompe el silencio y responde a las críticas generadas por su viaje espacial

La cantante Katy Perry se volvió tendencia en las últimas semanas tras participar en el selecto grupo de mujeres que viajaron al espacio, con la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. Sin embargo, el impacto de las imágenes no fue el único factor de discusión entre los internautas ya que millones de usuarios realizaron fuertes comentarios sobre el asunto.

La cantante estadounidense fue blanco de duras críticas en redes sociales tras participar en el vuelo espacial que compartió junto a seis mujeres y que tuvo una duración aproximada de 11 minutos. Según cientos de usuarios, su actuación en dichas actividades sólo impulsaría la destrucción de los recursos naturales al financiar estos paseos.

No obstante, la intérprete de ‘Dark Horse’ decidió hablar al respecto, por medio de su red social Instagram, al comentar una publicación hecha por una página de fanáticos suyos. Según la artista, se ha esforzado bastante en trabajar por su reconocimiento propio, de modo que, no se ha dejado afectar por los comentarios negativos.

También, expresó que no se considera como una persona perfecta ya que opta por levantarse cada vez que comete errores.

No soy perfecta. He eliminado esa palabra de mi vocabulario. Estoy en un viaje humano jugando el juego de la vida frente a una audiencia numerosa y a veces caigo, pero me levanto. De algún modo, a través de esta aventura golpeada y magullada, sigo buscando la luz y en esa luz se desbloquea un nuevo nivel, añadió.