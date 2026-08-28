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Extinguen bienes por $ 17 mil millones a reconocido influencer: carros y viviendas lujosas

En primicia, Noticias RCN revela los detalles de la extinción de dominio a cinco inmuebles y cuatro vehículos alta gama.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
08:51 a. m.
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Noticias RCN conoció en primicia que la Fiscalía extingue bienes por 17 mil millones de pesos a un conocido creador de contenido en redes sociales. Se tienen dudas acerca del dinero con el que logró un alto patrimonio.

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Se trata de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias. La operación fue llevada a cabo por la Dirección Especializada de Extinción de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras en Medellín.

¿Quién es Kevin Thobias?

Uno de los bienes es una mansión de El Poblado, la cual tiene cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos de lujo, tales como joyas. También se hallaron documentos y altas sumas de dinero, de moneda local y extranjera.

Tanto las viviendas como los vehículos eran exhibidos por el influencer a través de sus redes sociales.

En 2023, este hombre dio de qué hablar cuando trajo un Bugatti Chiron de 3.6 millones de dólares de Miami a Medellín. Este carro es uno de los más veloces y costosos del mundo. Kevin Thobias también trajo un Cybertruck de Tesla.

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Dos años después, en julio de 2025, lo capturaron en Estados Unidos por presunto fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. Era requerido por un tribunal en Puerto Rico.

Al parecer, parte de su patrimonio habría sido originado por su actuar ilícito. En pocas palabras, la compra de las excentricidades habría sido producto del lavado de activos.

Las pesquisas en EE. UU. indican que entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, el influencer operaba Nutragroup Holdings LLC y vendía suplementos en Amazon Marketplace. Por medio de esta, habría logrado lavar activos y quedarse con altas sumas de dinero.

Imágenes de los bienes

Foto: Fiscalía.
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Foto: Fiscalía.
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